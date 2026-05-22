Őrült tempóban fegyverkezik Európa, de hogyan lesz ebből növekedés?

"Ha békét akarsz, készülj a háborúra" – ez az a gondolat, ami fokozatosan átalakítja Európa gazdaságát. Miközben az országok régóta nem látott összegeket költenek fegyverkezésre, egyre többen remélik, hogy a hadiipari fordulat nemcsak biztonságot, hanem új gazdasági fellendülést is hozhat. A védelmi célú kiadásokat azonban sokkal könnyebb úgy elkölteni, hogy ne hozzon növekedési reneszánszt, mint hogy igen.

Új éra

A világon végigsöpör egy hatalmas fegyverkezési hullám. 2024-re már az országok 40 százaléka GDP-jének több, mint 2 százalékát fordította védelemre, míg 2018-ban ez az arány csupán 27 százalék volt.

Európában mindennél jobban érezzük, hogy mekkora szükség van arra, hogy megvédjük magunkat. Az orosz-ukrán háború alapjaiban rengette meg a biztonságérzetünket: míg korábban a háborúkat sokan leírták, mint a múlt század barbárságait, ami a mi civilizált világunkban már nem térhet vissza, ezt az elképzelést kegyetlenül összetörte a szomszédunkban indult katonai invázió. Ezek után 2024-ben újraválasztották Donald Trumpot az USA elnökének, és ezzel Európa amerikai biztonsági garanciája is megrendült.

Nem meglepő, hogy az öreg kontinens államai belátták: többet kell költeniük védelemre. 2025 júniusában el is fogadták a NATO új célját: mindenki emelje a GDP 5 százalékának megfelelő összegre a védelmi célú kiadásokat 2035-ig. Sok európai ország számára ez lesz a közkiadásokra fordított pénzek legnagyobb növekedése az 1970-es olajválságok óta.

Eközben az uniót elérte egy másik kihívás is: felismerték, hogy a versenyképességet kiemelt prioritásként kell kezelni, ha nem szeretnénk, hogy az USA és Kína mellett teljesen eljelentéktelenedjünk.

Így a minden rosszban van valami jó elvén feléledt a remény, hogy noha irtózatosan sokat kell a biztonságra költeni az új érában, legalább ez a gazdaság revitalizálásának hajtómotorja is lehet.

Az európai védelmi kiadások nominálisan több mint 50%-kal nőttek 2014-hez képest, amikor Oroszország először támadta meg Ukrajnát.

Rossz hír

Igen ám, csakhogy a múlt példái nem kecsegtetnek sok jóval. Az emelkedő védelmi célú kiadások általában klasszikus fiskális élénkítésként működtek a múltban – emlékeztetett a Nordea vezető közgazdásza, Helge J. Pedersen. Az állam több katonát foglalkoztat, fegyvereket vesz, laktanyákat épít, vagy például többet költ a kibervédelemre, és ezzel extra keresletet teremt az iparban és a munkaerőpiacon. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ennek megfelelően azt találta, hogy a biztonsági kiadások multiplikátor hatása átlagosan 1 közeli. Ez azt jelenti, hogy minden elköltött 1 egységnyi (például egy forintnyi) többletkiadás nagyjából ugyanekkora mértékben, 1 egységgel növeli a gazdaság teljes kibocsátását (GDP-jét). Tehát az állami költekezés hatása egy az egyben jelenik meg a gazdasági teljesítményben, de nem hoz létre lényeges tovagyűrűző hatást.

Az is igaz ugyanakkor, hogy ez egy átlag, és az eredmények nagy eltérést mutattak országonként. Ha a forrásokat a személyi állományra és fenntartásra, valamint katonai infrastruktúrára fordítják, annak más a hatása a gazdaságra, mint ha a pénzeket fegyverrendszerekre, műholdakra, rakétákra, vagy vadászgépekre költik – emelte ki Pedersen. Az utóbbi eset sem kecsegtet azonban sok jóval Magyarország számára: ilyenkor általában azoktól az országoktól, amelyek nem rendelkeznek saját fegyveriparral, a források azok felé az államok felé áramlanak, amelyeknek vannak nagy hadiipari vállalatai. Ez Európában leginkább Franciaországot és Németországot, valamint Svédországot jelenti.

Mindeközben a védelmi célú kiadások zöme eltér a legtöbb közkiadástól abban, hogy nem emeli közvetlenül a gazdaság termelékenységét. Egy új rakétarendszertől nem lesznek okosabbak vagy egészségesebbek a munkavállalók, amit az egészségügyre vagy oktatásra fordított adóforintoktól remélni lehet.

Emellett az is problémákat okoz, hogy a biztonságra fordított pénzeket valahonnan elő kell teremteni. A megoldás, amire az országok igen gyakran jutnak, az az eladósodás. Az EU-ban is azt láttuk, hogy megengedték az országoknak, hogy a védelmi kiadások ne számítsanak a túlzottdeficit-eljárásnál, így szabadabban lehet növelni a költségvetési hiányt.

Az adósság nem csupán a kiadások növelése miatt növekedhet azonban, hanem kettős nyomás alá kerülhet.

A fegyverkezésnek ugyanis inflációs hatása is lehet, aminek "köszönhetően" az állam finanszírozásáért magasabb hozamokat várnak el a befektetők. Így nem csupán az adósság lesz nagyobb, hanem még a kamatfizetési teher is megnövekszik. És hogy miért lehet a fegyverkezésnek inflációs hatása? Ha az államok hirtelen hatalmas megrendelésekkel jelennek meg a gazdaságban – legyen szó fegyvergyártásról, infrastruktúráról vagy hadiipari fejlesztésekről –, az tovább növelheti a béreket és az árakat. A hatás különösen erős, ha a gazdaság már eleve közel teljes kapacitáson működik. Európában pedig jelenleg pontosan ezt látjuk: a munkaerőpiac sok országban rendkívül feszes, egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni.

Ebből a szempontból Magyarország nem indul jó helyzetből: úgy kellene többet költenünk a védelemre, hogy idén a GDP 6,8 százalékára is rúghat a hiány, és ha komolyan vesszük, hogy 2030-ig szeretnénk teljesíteni az uniós csatlakozáshoz szükséges maastrichti kritériumokat, akkor ezt 3 százalék alá kell addig szorítani. Közben többet kellene fordítani más, kulcsfontosságú és korábban elhanyagolt területekre is, mint amilyen az egészségügy és az oktatás. A munkaerőpiac pedig feszes, ami megnehezíti, hogy nagy számban új katonákat toborozzon a Honvédelmi Minisztérium.

Kell, hogy legyen valami pozitívum!

Mindezek mellett még így is akad esély arra, hogy Európa újrafegyverkezése egy új iparpolitika és jövőbeli gazdasági növekedés katalizátora is lehet. Számos kormány most az európai lőszergyártás, a mesterséges intelligencia, a műholdtechnológia, a kiberbiztonság és más fejlett technológiák megerősítését tűzte ki célul.

Ráadásul történelmileg a katonai kutatások gyakran jelentős civil hasznosulással is jártak: az internet, a GPS és számos más meghatározó technológia is eredetileg a védelmi szektorból nőtt ki.

Tehát noha önmagában a rakéták vásárlásától nem lesznek okosabbak vagy egészségesebbek a munkavállalók, de a tudásfelhalmozásnak lehetnek tovagyűrűző hatásai. A megnövelt védelmi kiadások egy része az emberek mindennapjait javító beruházásokra is mehet: a sok helyen elhanyagolt vasútba is új életet lehelhet a több forrás.

Ha a beruházások célzottan a kutatás-fejlesztést és a csúcstechnológiát támogatják, akkor a fegyverkezés akár Európa termelékenységét és versenyképességét is növelheti. A Draghi-jelentés is kiemelte, hogy ez szükséges – bár önmagában nem elégséges – feltétele annak, hogy Európa hosszú távon ne maradjon végleg le Kínával és az Egyesült Államokkal szemben.

