Rekordszinten az EU méhkaptárainak száma – Magyarország lemarad, sőt!

A statisztikai illúzió és a módszertani csapda
Az Eurostat legfrissebb mezőgazdasági szerkezetstatisztikája szerint 2023-ban az EU-27 tagállamaiban 9,4 millió méhkaptárt tartottak nyilván, ami 2020-hoz képest 16 százalékos bővülést jelent.
Ugyanezen időszak alatt a magyar állomány papíron 34 százalékkal, 152 ezer kaptárral zuhant, ami a legnagyobb arányú visszaesés az Unióban.
A hazai ágazat teljes megsemmisülését vizionáló adatsor azonban módszertani sajátosságokat rejt. Az Eurostat kizárólag a hivatalos, üzemméret-küszöböt elérő mezőgazdasági gazdaságokban lévő kaptárakat rögzíti, így
a hazai ágazat gerincét adó kistermelőket nem látja teljeskörűen.
Míg például Olaszország 79 százalékos statisztikai növekedése mögött részben a nemzeti méhészeti regiszter (Banca Dati Apistica) szigorodó digitális adatszolgáltatási kötelezettsége és az ágazat adminisztratív fehéredése állhat, addig a magyar zuhanás hátterében egy regisztrációs olló is valószínűsíthető.
A jövedelmezőségi problémák miatt állományukat racionalizáló hazai méhészek egy része vélhetően az uniós üzemméret-küszöb alá esett. Bár a hazai hatósági nyilvántartásban, a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) továbbra is jelen vannak, az európai üzemstatisztikai adatsorból egyszerűen kiszorultak.
A valós válság: dömpingárak és eltűnő jövedelmezőség
A statisztikai finomságokon túl a hazai méhészetek valós gazdasági válsága letagadhatatlan. Iparági becslések szerint a korábban stabil, 1,2 milliós hazai méhcsaládszám az elmúlt évek sokkjai nyomán 600–700 ezerre mérséklődött.
Ennek elsődleges oka makrogazdasági: a harmadik országokból érkező – az Európai Bizottság vizsgálatai szerint sok esetben idegen cukorsziruppal hamisított – méz letörte az európai hordós felvásárlási árakat. Ezzel az import dömpingáruval a magyar termelők nem tudnak versenyezni, a bevételeik sokszor az önköltségi szintet sem érik el.
Ezt a piaci nyomást súlyosbítják a kiszámíthatatlan, melegedő telek, amelyek felgyorsítják a méhek táplálékfogyasztását. Az emiatt szükségessé váló drága tavaszi takarmányozás az inputárak emelkedése mellett tovább rontja az amúgy is szűkös árrést.
Ökológiai nyomás és az új szabályozási környezet
A gazdasági nehézségeket a klímaváltozás és az agrokémiai környezet átalakulása is tetézi. A méhcsaládok fő biológiai ellensége, a Varroa destructor atka elleni védekezés folyamatos technológiai beruházást követel a kialakuló rezisztencia miatt.
Ami a vegyszerterhelést illeti: a magyar agrárium éveken át élt a szükséghelyzeti engedélyek (derogációk) eszközével a neonikotinoid tartalmú csávázószerek használatánál, annak ellenére, hogy a főbb hatóanyagok uniós szabadtéri tilalma már 2018-ban megszületett. Ennek a kiskapunak végül az Európai Bíróság C-162/21. sz. – eredetileg a belga cukorrépa-termesztést érintő, de unió szerte kötelező érvényű – határozata vetett véget, amely jogilag lezárta a szükséghelyzeti mentességek kiadhatóságát a betiltott hatóanyagokra.
Fontos ugyanakkor tisztázni: az EU átfogó beporzóvédelmi programjai elsősorban a vadon élő beporzók drámai populációcsökkenését hivatottak megállítani, ami szakmai szempontból külön kezelendő a gazdasági haszonállatnak minősülő házi méhek támogatásától.
A túlélés záloga a piacvédelem
A magyar agrárpolitika feladata jelenleg az, hogy a kistermelői bázis megóvása mellett segítse az ágazat technológiai modernizációját a globális importversennyel szemben. A nemzeti és uniós társfinanszírozású méhészeti támogatások – köztük a méhegészségügyi és technológiai beruházásokat (például fagyasztóházakat) segítő források – kulcsfontosságú mentőövek. A hosszú távú ágazati konszolidációt és a növekedést azonban csak a hamisított import hatékony kiszűrése, a szigorúbb eredetvédelem és a magyar méz piaci pozíciójának európai megerősítése hozhatja el.
Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images
