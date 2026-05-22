Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette.

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van. Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal

- írja Magyar Péter a Facebookon.

Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.

Itt a Mol közleménye

A Mol közleménye szerint a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén

az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt.

A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

Az üzemről

A Mol tiszaújvárosi üzeme a magyar vegyipar egyik kulcslétesítménye: a korábbi TVK-ra épülő petrolkémiai bázis ma a Mol-csoport vegyipari stratégiájának központi eleme. Fő profilja nem üzemanyaggyártás, hanem petrolkémiai alapanyagok és műanyagipari nyersanyagok előállítása.

A Mol 2024 májusában avatta fel az 1,3 milliárd eurós a tiszaújvárosi poliol komplexum beruházást, amely évente mintegy 200 ezer tonna poliol előállítására képes. A társaság szerint ez a Mol eddigi legnagyobb organikus beruházása.

A poliol fontos műanyagipari alapanyag: elsősorban poliuretán termékekhez használják, amelyek megjelennek például az autóiparban, az építőipari szigetelésekben, bútoripari habokban, matracokban és különböző fogyasztási cikkekben. A Mol ezzel nemcsak alapanyaggyártóként, hanem integrált vegyipari szereplőként is erősíti pozícióját Közép-Kelet-Európában.

A tiszaújvárosi telephely hagyományos petrolkémiai tevékenysége is jelentős. A Mol Petrolkémia fő tevékenységei közé tartozik az olefingyártás - például etilén és propilén előállítása -, valamint a polimergyártás, ezen belül különböző polietilének és polipropilének gyártása. Ezekből készülnek a csomagolóanyagok, műanyag alkatrészek, ipari és fogyasztási termékek alapanyagai.

2022-ben a Portfolio bejárta az éppen építés alatt álló tiszaújvárosi poliol komplexumot, a vonatkozó galéria alább látható:

