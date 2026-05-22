Rohamosan fogy a magyar népesség, hat év alatt 200 ezer fővel lettünk kevesebben

Magyarország népessége hat év alatt 200 ezer fővel csökkent: a 2020-as 9,69 millióról 2026 elejére 9,49 millióra apadt a lakosságszám. A népességfogyás nem magyar sajátosság, hanem közép-kelet-európai régiós trend, miközben az Európai Unió teljes lakossága évről évre növekszik. A demográfiai folyamatok komoly gazdasági kihívást is jelentenek Magyarországnak: a foglalkoztatottak számának növelésére épülő gazdasági modell elérte a korlátait, a 2030-as évek közepétől pedig olyan léptékű változást hozhat a Ratkó-unokák tömeges nyugdíjba vonulása, ami jó eséllyel az állami nyugdíjrendszer feltételeinek szigorítását teszi majd szükségessé.

Az Európai Unió 13. legnépesebb országa volt Magyarország 2025-ben – derül ki az Eurostat által közzétett éves demográfiai kiadványból. A rangsort Németország vezeti (83,6 millió fő), a második helyen Franciaország szerepel (68,9 millió), a dobogó harmadik fokán Olaszország áll (58,9 millió). A sor végén Málta, Ciprus és Luxemburg helyezkedik el, ezekben az országokban az 1 millió főt sem éri el a népesség.

Az unió teljes népessége tavaly meghaladta a 450,6 millió főt.

2024-hez képest 0,3%-kal bővült az EU lakossága, ez egy év alatt 1,16 millió fős többletet takar. Öt év alatt, azaz 2020-tól 2025-ig 0,8%-os, 3,72 millió fős növekedés ment végbe, de fontos megjegyezni, hogy ez az időszak magában foglalja a Covid-járvány éveit is, ami az Unió egészét tekintve mintegy 1,5 millió fős többlethalálozást eredményezett.

Az utóbbi öt évben az egyes tagországokban nagyon különböző folyamatokat figyelhettünk meg. A 27 tagállamból 18 könyvelhetett el népességnövekedést, különösen a legkisebb országokban (Málta, Ciprus, Luxemburg) bővült kiemelkedően nagy arányban a lakosságszám, miközben 9 országban, köztük Magyarországon is fogyatkozott a népesség. Hazánkban 2020. január 1-jén 9,69 millió lakost tartott nyilván a statisztika, ez 2025-re 9,54 millió főre apadt, azaz öt év alatt 150 ezer fős fogyásról beszélhetünk. Az Eurostat kiadványa nem, de a KSH adatai már a 2026. januári adatot is tartalmazzák: idén év elején még kevesebben, 9,49 millióan lakták Magyarországot,

azaz hat év leforgása alatt kereken 200 ezer fővel apadt a népességünk.

A 2020-as bázishoz képest Magyarország 1,5%-os népességcsökkenést mutat, miközben négy országban (Bulgária, Görögország, Lettország, Lengyelország) ennél is gyorsabb, 2% fölötti fogyás keletkezett. Szintén csökkent a népességszám a közép-kelet-európai régióból Horvátországban, Romániában és Szlovákiában is, azaz semmiképpen nem magyar sajátosságról, hanem régiós trendről beszélhetünk.

A nominális számokat tekintve Spanyolországban nőtt a leginkább a népesség, a 2020-25. közti öt évben 1,81 millióval gyarapodott az ország, másodikként Franciaország futott be 1,41 milliós növekménnyel, majd Hollandia következett kb. 640 ezer fős gyarapodással. A legtöbb embert Lengyelország veszítette (-1,46 millió), Olaszország kb. feleekkora fogyást mért (-0,70 millió), a harmadik legnagyobb mértékben pedig Románia lakossága csökkent (-0,29 millió). Az abszolút népességszám rangsorában a változások hatására kisebb átrendeződések történtek az EU-n belül: Görögország két helyezést hátrébb csúszott Portugália és Svédország mögé, Írország pedig megelőzte Szlovákiát.

A népességfogyás Magyarország eddigi gazdasági növekedési modelljét is komoly kihívás elé állítja: a foglalkoztatottak számának 2010-es években lezajlott tempós növekedése – amely az egyik fő növekedési tényezőnk volt – a demográfiai korlátok miatt egyszerűen nem tud többé folytatódni. Az előttünk álló évtizedben ráadásul még gyorsabban veszíthet munkavállalókat Magyarország, miután a ma 55-60 évhez közeledő, viszonylag nagy létszámú rétegek belátható időn belül elkezdenek nyugdíjba vonulni. Az igazi sokkot a 2030-as évek közepe hozhatja el, amikortól a Ratkó-unokák rendkívül népes generációja is eléri a nyugdíjas életkort – ez már olyan léptékű demográfiai változás lesz, amelyet valószínűleg csak az állami nyugdíjrendszer feltételeinek szigorításával lehet majd orvosolni.

