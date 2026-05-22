Sertéspestis: Isaszeg fertőzött területté vált

Isaszeg az afrikai sertéspestis betegség vaddisznókban történő előfordulása miatt fertőzött területté vált.

A Gödöllői Járási Főállatorvosi Hivatal és a Pest Vármegyei Helyi Járványvédelmi Központ tájékoztatása alapján Isaszeg is abba a térségbe tartozik, ami az afrikai sertéspestis (ASP) betegség vaddisznókban történő előfordulása miatt fertőzött területté vált, írja Isaszeg önkormányzata a Facebookon.

Az ASP ugyan emberre veszélytelen, de sertésállományokra nézve rendkívül ragályos. Ezért felhívják a sertéstartók figyelmét, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a sertésállományuknál minimalizálják a fertőződés veszélyét, írák.