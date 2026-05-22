Tarol a fogyókúrás csodaszer, de tartós fogyáshoz önmagában nem elég

Nagyjából 6 évvel ezelőtt robbantak be a GLP-1 készítmények, amelyek valóban látványos eredményeket hoztak. Ezeknek a súlycsökkentést támogató gyógyszeres kezeléseknek a szerepe azóta is töretlenül erősödik,de tartós fogyáshoz önmagukban nem elegendők, és nem pótolják az életmód‑ és viselkedéstámogatást. Közben a túlsúly és az elhízás nemcsak egészségügyi, hanem költségkérdés is: friss hazai becslések szerint az obezitáshoz köthető, közfinanszírozott egészségügyi kiadások évente százmilliárdos nagyságrendet érhetnek el. A kérdés ezért egyre inkább az, hogy a megelőzés és a kezelések – köztük a gyógyszeres terápia – hogyan és milyen feltételekkel csökkenthetik hosszabb távon az ellátórendszer terheit.

Az elhízás és a túlsúly nem pusztán életmódbeli jelenség, hanem mérhető, tömegeket érintő népegészségügyi probléma, amely ráadásul Magyarországon riasztó méreteket ölt. A KSH-nak a témában legutóbb 2019-ből van országos adatsora, az önbevallásos kutatás eredményei szerint a 15 éves és idősebb népesség 23,9%-a számított akkor elhízottnak, 3,3 százalékponttal többen, mint 2014-ben. Az EU-s rangsorban sem állunk jól:

a 2022-es nemzetközi adatok szerint a magyar férfiaknál 24,2% volt az elhízás aránya, ami a tagállamok összevetésében a 2. legmagasabb értéknek számít.

Az is látszik, hogy a túlsúly és az elhízás társadalmi háttere összetett: EU-s szinten – különösen a nőknél – erős a kapcsolat az iskolai végzettséggel: az alacsonyabb végzettségűek körében gyakoribb a túlsúly, a diplomásoknál ritkább. Magyarországon is hasonló mintázat rajzolódik ki.

A túlsúly és az elhízás kockázata az életkorral is összefügg, a kor előrehaladtával az obezitás drámaian erősödik: míg a 16-24 évesek körében az EU-ban 20,3% a túlsúlyosak aránya, addig a 65-74 éves korosztályban már 63,6%.

Vagyis minél alacsonyabb végzettségű és minél idősebb egy ember, annál nagyobb az elhízás kockázata.

Egy kis túlsúly nem komoly probléma, vagy mégis?

Mit is nevezünk túlsúlynak? Az Eurostat/WHO besorolása szerint túlsúlyosnak a 25-29,9 BMI közötti, elhízottnak pedig a 30 feletti BMI-vel élők számítanak, az összes 25 feletti BMI-vel rendelkezőkcsoportja így az elhízottakat is magában foglalja.

A túlsúly nem pusztán esztétikai kérdés, már mérsékelt pluszsúlynál is elindulhat egy olyan anyagcsere‑ és terhelési láncreakció, amely hosszabb távon betegségek kockázatát növeli. A plusz zsírszövet – főleg hasi tájékon – hormonálisan aktív, gyulladásos folyamatokat tarthat fenn, ronthatja az inzulinérzékenységet, kedvezőtlen irányba tolhatja a vérzsír‑ és vérnyomásértékeket. Emellett a többletsúly egyszerűen "több terhet" jelent az ízületeknek és a keringésnek: gyakoribbá válhat a térd‑, csípő‑ és derékfájás, romolhat a terhelhetőség, könnyebben alakul ki alvásminőség‑romlás (például horkolás, alvási apnoe gyanúja), és nehezebb fenntartani az aktív életmódot. A súlyproblémák mögött álló okok rendkívül összetettek, és a társadalom széles rétegeit érintik.

A magyarországi táplálkozási stílus és a hagyományos étrend biztosan hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság jelentős része elhízott

– mondta a Portfolio-nak Kertész Balázs, a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. innovációs igazgatója és ügyvezetője.

A szakértő szerint a generációk közötti különbségek egyik oka lehet, hogy a fiatalabb, aktívabb korosztály tudatosabban figyel az egészséges táplálkozásra, míg az idősebbeknél gyakrabban a megszokott, családból hozott, helyi konyhára épülő klasszikus fogások és alapanyagok dominálnak, amelyek sokszor energiadúsabbak, zsírosabbak. Kertész Balázs arra is rámutatott, hogy kutatásaik alapján az elhízottság mértéke nem mutat közvetlen összefüggést a jövedelmi helyzettel. Ő is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magasabban kvalifikáltak és a diplomások körében jóval alacsonyabb a súlyfelesleggel küzdők aránya, mint az érettségivel nem rendelkező lakosság esetében.

Magyarországon is milliárdokba kerül: az obezitás terhe már a dohányzásét is meghaladja

Az obezitás gazdasági és társadalmi következményei drámaiak. A WHO Európai Régiójába tartozó országokban évente több mint 1,2 millió haláleset köthető a túlsúly és az elhízás következményeihez. A World Obesity Atlas szerint a régióban az elhízás gazdasági terhe 2035-re meghaladhatja az évi 800 milliárd USA-dollárt, ami az ottani GDP 2,6 százalékának felel meg.

Magyarországon a World Obesity Federation becslése szerint az elhízás teljes gazdasági terhe 2019-ben 4,82 milliárd dollár volt (mai áron körülbelül 1 494 milliárd forint), ami a GDP 2,95 százalékát tette ki, ráadásul az összeg 84,3 százaléka indirekt költségként jelentkezett.

Vagyis ez az összeg nem a közvetlen egészségügyi kiadásokat jelenti, hanem az elhízás közvetett gazdasági terheit, mint például a táppénzes napok, a munkából való kiesés, a csökkent munkateljesítmény, illetve a korai rokkantság vagy halálozás miatti termelékenységveszteség. Ugyanez a modell 2060-ra már 19,57 milliárd dolláros (több mint 6 000 milliárd forintos) terhet, 4,77 százalékos GDP-hatást vetít előre.

Egy 2025-ös hazai kutatás szerint az obezitáshoz köthető, közfinanszírozott egészségügyi kiadások 2019-ben közel 144 milliárd forintot, 2022-ben pedig mintegy 133 milliárd forintot tettek ki – vagyis a vizsgált két év között csökkenés látszik, amit a szerzők a pandémia előtti és utáni ellátórendszeri időszak eltérő működésének kontextusában értelmeznek.

A fenti számokból is az látszik, hogy az elhízás megelőzésére és az egészséges testsúly fenntartására fordított állami kiadások messze eltörpülnek az azoktól várható nemzetgazdasági előnyök és potenciális megtakarítások mellet. Az elhízás jelentős munkaerőpiaci és termelékenységvesztést okoz, a szív- és érrendszeri, valamint anyagcsere-problémák kezelése pedig extrém magas költségeket ró az egészségügyi ellátórendszerre

– hangsúlyozta Kertész Balázs a Portfolio-nak, hozzátéve, hogy az elhízás hazai nemzetgazdasági terhe mára meghaladja a dohányzás vagy az alkoholizmus okozta terheket.

Van már elérhető gyógyszer, de önmagában nem elég a változáshoz

A modern orvostudomány ma már nem pusztán életmódbeli kérdésként vagy esztétikai problémaként tekint az obezitásra.

A WHO meghatározása szerint ez egy krónikus, visszatérő betegség, amely komplex biológiai, viselkedési és környezeti tényezők kölcsönhatásának eredménye, és olyan kóros zsírfelhalmozódást jelent, amely önmagában is károsítja az egészséget.

Mivel az elhízás bizonyítottan krónikus betegség, a sikeres terápia feltétele a korai felismerés, az egyéni kockázatbecslés és a hosszú távú, multidiszciplináris gondozás. Az elhízás gyógyszeres kezelése az elmúlt évtizedekben sokat változott.

A korábban alkalmazott, étvágyat befolyásoló készítmények egy részét a függőség kockázata, másokat pedig súlyos szív- és érrendszeri mellékhatások miatt vontak ki a forgalomból. Később megjelentek olyan, a bélrendszerben ható fogyást segítő szerek is, amelyek a zsírok felszívódását mérséklik, így a bevitt zsír egy része változatlan formában távozik a szervezetből. Az Egyesült Államokban a 1990-es évek vége óta elérhetők olyan testsúlycsökkentést támogató készítmények is, amelyek előbb vényköteles formában, majd később recept nélkül is hozzáférhetővé váltak, és egyes betegeknél érdemi fogyást eredményeztek.

A legnagyobb áttörést napjainkban az újabb, célzottabban alkalmazható elhízásellenes gyógyszeres terápiák jelentik: ide tartoznak az injekciós és szájon át szedhető megoldások is, amelyeknél a társbetegségek figyelembevétele segítheti a személyre szabott választást. A WHO 2025. december 1-jén tette közzé az első, felnőttkori elhízás kezelésére vonatkozó globális irányelvét a korszerű gyógyszeres kezelések, a GLP-1 készítmények alkalmazásáról. Ennek lényege, hogy a GLP-1 készítmények szóba jöhetnek elhízott felnőttek – kivéve a várandósokat – hosszú távú kezeléseként, de az ajánlás feltételes, többek között a hosszú távú bizonyítékok korlátai, a költségek, a hozzáférés és a méltányossági szempontok miatt.

A WHO azt is hangsúlyozza, hogy a gyógyszeres kezelés mellé életmód- és viselkedéstámogatás is kell: egészségesebb étrend, több mozgás és strukturált, szakmai segítség, a készítmények nem váltják ki az életmódkezelést, legfeljebb kiegészítik azt.

A legmodernebb gyógyszeres lehetőségek, a GLP-1 készítmények Magyarországon is hozzáférhetők, a készítmények orvosi indikációja jellemzően 27 feletti testtömegindexnél kezdődik amennyiben társbetegségek is detektálhatóak. A 30-as BMI fölötti értékkel rendelkező érintettek számára pedig társbetegség nélkül is felírhatóak. Kertész Balázs felhívta rá a figyelmet, hogy a háziorvosoknak jelenleg is van lehetőségük felírni a legkorszerűbb terápiákat, ám mivel ezek a kezelések egyelőre nem támogatottak testsúlycsökkentésre, a betegeknek havonta akár 54-191 ezer forintos költséget ma saját zsebből kell állniuk. A szakember hangsúlyozta, hogy a gyógyszeres kezelés önmagában soha nem elegendő:,tartós eredmény csak aktív életmódváltással és rendszeres testmozgással érhető el, így kerülhető el a jelentős visszahízást okozó "jojó-effektus".

Kertész véleménye szerint a hazai egészségügyben a szakmai protokollok egységesítése, az iskolai egészségnevelés kiterjesztése, valamint a háziorvosi alapellátás proaktív szerepvállalása jelentheti a kiutat. A szakértői tapasztalatok szerint ugyanis sok orvos még ma sem önálló krónikus betegségként kezeli az obezitást, hanem csupán az abból fakadó magas vérnyomást vagy a kialakult diabéteszt próbálja rendezni, miközben megfelelő prevencióval és aktív testsúlymenedzsmenttel ezen szövődmények jelentős része megelőzhető lenne.

A cikk megjelenését a Novo Nordisk támogatta.

