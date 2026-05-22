Tisza-kormány – Magyar Péter felszólította Novák Katalint, miután újabb részletek kerültek elő a kegyelmi ügyről

Magyar Péter üzent Novák Katalinnak
Magyar Péter felszólította Novák Katalint, hogy 3 év után valljon színt.
Furcsa részletek derültek ki arról, hogyan kapott zöld utat K. Endre kegyelme
A Sándor-palota által közzétett vizsgálati összefoglaló szerint K. E. kegyelmi ügyében nem derül ki a dokumentumokból, pontosan mi alapján született pozitív döntés, mivel az ügyirat nem tartalmaz erre vonatkozó indokolást. Az igazságügyi miniszter felterjesztése szokatlan módon elutasító és támogató javaslatot egyaránt tartalmazott, ám maga a feljegyzés egyértelműen az elutasítást támogatta. Az előkészítő anyagok szerint nem állt fenn olyan, a büntetésen túlmutató hátrány, amely a kegyelmet indokolta volna. A döntés kezelése több ponton is eltért a megszokott eljárásrendtől: az aláírt határozat nem jutott vissza az illetékes igazgatósághoz, így nem állapítható meg, ki és milyen alapon választotta a kegyelmet biztosító változatot.
Kimondta a Tisza-kormány minisztere: miközben mindenki Ukrajnára figyel, váratlan helyről árasztják el a magyar piacot
Jelenleg nem az ukrán gabona árasztja el a magyar piacot, aszályos időszakban azonban továbbra is valós kockázatot jelent az árletörő hatása, ezért a korlátozás fenntartása indokolt – állítja Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza-kormány szakpolitikusa rámutatott, hogy a magyar kukoricapiac gondja jelenleg nem pusztán ukrán importkérdés: a behozott kukorica fele Lengyelországból, több mint harmada Szlovákiából érkezik, miközben mindkét ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen importját. Bóna azt is hangsúlyozta, hogy a döntéseknél egyszerre kell figyelembe venni a magyar gazdák, a takarmánygyártás, az állattenyésztés és az élelmiszer-ellátás biztonságának szempontjait.
Kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét
Péntek reggel a Sándor-palota közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait. Ezekből kiderül: sem a köztársasági elnök kabinetfőnöke, sem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta K. Endre kegyelmét. Novák Katalin indoklás nélkül mégis meghozta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. A miértekre azonban a most nyilvánosságra hozott iratok sem adnak választ - írja a Telex.
Újabb dokumentumokat tett közzé Sulyok Tamás a kegyelmi ügyről
A Sándor-palota péntek reggel közzétette honlapján a „kegyelmi ügyként” ismert KEH/2787-6/2023 számú ügy dokumentumait. Az elnöki hivatal közleménye szerint a köztársasági elnök kezdettől támogatja az ügy kivizsgálását, és együttműködik a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény teljes képet kapjon a nagy felháborodást kiváltó döntés hátteréről.
Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral. A plenáris egyeztetésen a magyar delegáció részéről négy miniszter is részt vett. A felek az ausztriai magyar munkavállalók érdekvédelméről, a határátlépés egyszerűsítéséről, valamint az azbesztszennyezés ügyéről is egyeztettek. A tárgyalásokon szóba kerültek az Európai Uniót érintő kérdések, köztük a költségvetés, a versenyképesség és a bővítés is. A találkozó egyik konkrét eredményeként bejelentették, hogy Ausztriából nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet az eddig használt bányákból Magyarországra.
Jön az OEP
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel. A jelenlegi NEAK átnevezésétől a tárca azt várja, hogy az intézmény a jövőben biztosítói és szolgáltatásvásárlói szerepet töltsön be, ne pusztán finanszírozóként működjön. A reformok egyik központi eleme az évi 500 milliárd forintos többletforrás lenne, amelynek fedezete ugyanakkor a jelenlegi költségvetési helyzetben kérdéses.
Újabb csontvázak
Vizsgálat indult a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz több támogatási döntése miatt is. A Tudományos és Technológiai Minisztérium szerint a választások előtti napokban két nap alatt 11 projektről döntöttek összesen 22,59 milliárd forint értékben. A kedvezményezettek között egyházi szervezetek, alapítványok és nonprofit vállalkozások is szerepelnek. Tanács Zoltán miniszter szerint egyes pályázatoknál rendkívül gyors, 24 napos elbírálási folyamat zajlott. A támogatási szerződések megkötését és a kifizetéseket a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették.
Varga Mihály is megszólalt
A Magyar Nemzeti Bank működéséről is értékelést adott Varga Mihály jegybankelnök. Elmondása szerint az elmúlt időszakban javult a forint árfolyama, csökkent az infláció és emelkedtek a devizatartalékok. Az euró 2030-as bevezetését ambiciózus célnak nevezte, ugyanakkor jelezte, hogy a jegybank támogatja a csatlakozási folyamatot, ha a kormány ezt prioritásként kezeli. Varga Mihály arról is beszélt, hogy az MNB átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményezett, a Pallas Athéné alapítvány pedig néhány éven belül megszűnhet.
A jegybankelnök szerint a székházfelújítás során bonyolult szerződéses rendszert találtak, és vizsgálják az indokolatlan kiadások visszaszerzésének lehetőségeit.
Személyi döntések
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban Naderi Zsuzsanna vezeti a jövőben a Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárságot. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkári posztját pedig Kürtös László tölti be.
Megszűnt a Metropol
Közben a Mediaworks szerdától ideiglenesen felfüggesztette a Metropol ingyenes fővárosi napilap nyomtatott kiadását. Az újság eltűnt az utcai terjesztőpontokról, több helyen pedig az önkiszolgáló terjesztőládákat is elszállították.
