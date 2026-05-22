Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért

Beindult a NAV: nyomoznak a nagy port kavart korrupciós ügyben
Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatási gyakorlata miatt. Az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült: a kulturális célra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak - közölte a Telex.
Megvan a Tisza-frakció sajtófőnöke
Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője a Facebookon közölte: Horváth Nándor lesz a Tisza-frakció sajtófőnöke.
Ütköző pályára kerültek Magyar Péter és Ursula von der Leyen emberei – árokharc lett az EU-pénzek kiszabadításából
A Magyar Péter vezette új kormány és az Európai Bizottság közötti technikai tárgyalásokon a nyugdíj- és adóreform bizonyult a legnehezebb kérdésnek, amelyek teljesítése kulcsfontosságú a mintegy 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás felszabadításához. Budapest a gyenge költségvetési helyzetre és a szűk időkeretre hivatkozva ódzkodik a reformok gyors végrehajtásától, miközben az augusztus 31-i határidő közeledtével egyre kevesebb a mozgástér. A héten több mint húsz bizottsági szakértő érkezett Budapestre a helyzet felmérésére, Magyar Péter pedig a jövő héten Brüsszelben írhat alá politikai megállapodást Ursula von der Leyennel az uniós források felszabadításának menetrendjéről. A tárgyalási csomag azonban jóval túlmutat a pénzügyi kérdéseken: a jogállamisági feltételek, az Erasmus+ kizárás rendezése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a napi egymillió eurós menekültügyi bírság ügye egyaránt a megbeszélések tárgyát képezi.
Megvan a felsőoktatásért felelős államtitkár
Katz Sándort felsőoktatásért felelős államtitkárnak kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter.
Sok szabály változik a Parlamentben - Megszólalt Forsthoffer Ágnes
Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök a házbizottság pénteki ülése után. Változik a parlamenti sajtótudósítás rendje: a média munkatársai több helyszínen dolgozhatnak, a sajtószobát a főemeletre költöztetik, ugyanakkor az ülésteremben továbbra sem készíthető videófelvétel. A parlament szerdán tárgyalja az alaptörvény 16. módosítását, amely többek között a kormányfői megbízatás hosszának korlátozásáról és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szól. Kedden több vizsgálóbizottság felállításáról és Kocsis Máté mentelmi ügyéről is döntenek a képviselők.
Kimondták a kemény ítéletet Orbán Viktor jövőjéről
A társadalom több mint kétharmada szerint Orbán Viktornak az áprilisi választási vereség után vissza kellene vonulnia, vagy legalábbis hátrébb kellene lépnie a politika első vonalából. Az IDEA Intézet felméréséből kiderül, hogy míg a lakosság többsége lezártnak tekinti a távozó miniszterelnök karrierjét, a legnagyobb ellenzéki erővé vált Fidesz-KDNP szavazóinak kétharmada továbbra is őt látná szívesen a párt élén.
Újabb embereket cserél le a Fidesz
Több parlamenti bizottságban is tagcseréket hajt végre a Fidesz-frakció az Országgyűlés alakuló ülésén elfogadott összetételhez képest. A változások részeként Horváth László korábbi drogügyi kormánybiztos Kocsis Máté helyén a nemzetbiztonsági bizottságban is tagságot kap. A művelődési bizottságban várhatóan Szekeres Pál folytatja majd júliustól, aki Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondása nyomán kerül az Országgyűlésbe. Az átülések az egészségügyi, a digitalizációs, az oktatási és több más bizottságot is érintik.
Vitézy Dávid óriási bejelentést tett a repülőtér jövőjéről
Hat év szünet után újraindult az American Airlines közvetlen járata Budapest és Philadelphia között, amelyet Vitézy Dávid közlekedési miniszter a magyar gazdaság és turizmus szempontjából mérföldkőnek nevezett. A kormány kiemelt feladatként kezeli a repülőtér kapacitásbővítését és megközelíthetőségének javítását, beleértve a kötöttpályás kapcsolat megvalósítását. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint évente több mint 600 ezer utas utazik átszállással az USA-ba, így a közvetlen összeköttetés régóta fennálló piaci igényt elégít ki. A nyári szezonban a járat mintegy 60 ezer ülőhelyet kínál, és nem kizárt, hogy az október utáni időszakban is forgalomban marad.
Orbán Anita NATO külügyminiszteri találkozón van
A mai napot a Helsingborgban megrendezett NATO külügyminiszteri találkozón tölti Orbán Anita külügyminiszter.
Johann Wadephul német külügyminiszterrel folytatott egyeztetésünk középpontjában a német-magyar együttműködés állt. A megbeszélésen szó esett a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén, különös tekintettel a német–magyar gazdasági együttműködésre és a német vállalatok szerepére.
Vagyonok szállnak vissza az államra
Törvényben rögzítjük, hogy az alapítványokba kiszervezett értékek továbbra is a magyar nép közös tulajdonát képezik
- írja Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint megteremtik a jogi utat ezen struktúrák felszámolásához, hogy a teljes vagyon visszaszálljon a magyar államra, csökkentve ezzel a hatalmi visszaélések kockázatát.
Magyar Péter üzent Novák Katalinnak
Magyar Péter felszólította Novák Katalint, hogy 3 év után valljon színt.
Furcsa részletek derültek ki arról, hogyan kapott zöld utat K. Endre kegyelme
A Sándor-palota által közzétett vizsgálati összefoglaló szerint K. E. kegyelmi ügyében nem derül ki a dokumentumokból, pontosan mi alapján született pozitív döntés, mivel az ügyirat nem tartalmaz erre vonatkozó indokolást. Az igazságügyi miniszter felterjesztése szokatlan módon elutasító és támogató javaslatot egyaránt tartalmazott, ám maga a feljegyzés egyértelműen az elutasítást támogatta. Az előkészítő anyagok szerint nem állt fenn olyan, a büntetésen túlmutató hátrány, amely a kegyelmet indokolta volna. A döntés kezelése több ponton is eltért a megszokott eljárásrendtől: az aláírt határozat nem jutott vissza az illetékes igazgatósághoz, így nem állapítható meg, ki és milyen alapon választotta a kegyelmet biztosító változatot.
Kimondta a Tisza-kormány minisztere: miközben mindenki Ukrajnára figyel, váratlan helyről árasztják el a magyar piacot
Jelenleg nem az ukrán gabona árasztja el a magyar piacot, aszályos időszakban azonban továbbra is valós kockázatot jelent az árletörő hatása, ezért a korlátozás fenntartása indokolt – állítja Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza-kormány szakpolitikusa rámutatott, hogy a magyar kukoricapiac gondja jelenleg nem pusztán ukrán importkérdés: a behozott kukorica fele Lengyelországból, több mint harmada Szlovákiából érkezik, miközben mindkét ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen importját. Bóna azt is hangsúlyozta, hogy a döntéseknél egyszerre kell figyelembe venni a magyar gazdák, a takarmánygyártás, az állattenyésztés és az élelmiszer-ellátás biztonságának szempontjait.
Kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét
Péntek reggel a Sándor-palota közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait. Ezekből kiderül: sem a köztársasági elnök kabinetfőnöke, sem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta K. Endre kegyelmét. Novák Katalin indoklás nélkül mégis meghozta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. A miértekre azonban a most nyilvánosságra hozott iratok sem adnak választ - írja a Telex.
Újabb dokumentumokat tett közzé Sulyok Tamás a kegyelmi ügyről
A Sándor-palota péntek reggel közzétette honlapján a „kegyelmi ügyként” ismert KEH/2787-6/2023 számú ügy dokumentumait. Az elnöki hivatal közleménye szerint a köztársasági elnök kezdettől támogatja az ügy kivizsgálását, és együttműködik a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény teljes képet kapjon a nagy felháborodást kiváltó döntés hátteréről.
Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral. A plenáris egyeztetésen a magyar delegáció részéről négy miniszter is részt vett. A felek az ausztriai magyar munkavállalók érdekvédelméről, a határátlépés egyszerűsítéséről, valamint az azbesztszennyezés ügyéről is egyeztettek. A tárgyalásokon szóba kerültek az Európai Uniót érintő kérdések, köztük a költségvetés, a versenyképesség és a bővítés is. A találkozó egyik konkrét eredményeként bejelentették, hogy Ausztriából nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet az eddig használt bányákból Magyarországra.
Jön az OEP
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel. A jelenlegi NEAK átnevezésétől a tárca azt várja, hogy az intézmény a jövőben biztosítói és szolgáltatásvásárlói szerepet töltsön be, ne pusztán finanszírozóként működjön. A reformok egyik központi eleme az évi 500 milliárd forintos többletforrás lenne, amelynek fedezete ugyanakkor a jelenlegi költségvetési helyzetben kérdéses.
Újabb csontvázak
Vizsgálat indult a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz több támogatási döntése miatt is. A Tudományos és Technológiai Minisztérium szerint a választások előtti napokban két nap alatt 11 projektről döntöttek összesen 22,59 milliárd forint értékben. A kedvezményezettek között egyházi szervezetek, alapítványok és nonprofit vállalkozások is szerepelnek. Tanács Zoltán miniszter szerint egyes pályázatoknál rendkívül gyors, 24 napos elbírálási folyamat zajlott. A támogatási szerződések megkötését és a kifizetéseket a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették.
Varga Mihály is megszólalt
A Magyar Nemzeti Bank működéséről is értékelést adott Varga Mihály jegybankelnök. Elmondása szerint az elmúlt időszakban javult a forint árfolyama, csökkent az infláció és emelkedtek a devizatartalékok. Az euró 2030-as bevezetését ambiciózus célnak nevezte, ugyanakkor jelezte, hogy a jegybank támogatja a csatlakozási folyamatot, ha a kormány ezt prioritásként kezeli. Varga Mihály arról is beszélt, hogy az MNB átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményezett, a Pallas Athéné alapítvány pedig néhány éven belül megszűnhet.
A jegybankelnök szerint a székházfelújítás során bonyolult szerződéses rendszert találtak, és vizsgálják az indokolatlan kiadások visszaszerzésének lehetőségeit.
Személyi döntések
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban Naderi Zsuzsanna vezeti a jövőben a Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárságot. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkári posztját pedig Kürtös László tölti be.
Megszűnt a Metropol
Közben a Mediaworks szerdától ideiglenesen felfüggesztette a Metropol ingyenes fővárosi napilap nyomtatott kiadását. Az újság eltűnt az utcai terjesztőpontokról, több helyen pedig az önkiszolgáló terjesztőládákat is elszállították.
