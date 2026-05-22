Tiszaújvárosi robbanás: kiderült, mi történt pontosan

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során robbanás történt ma reggel. A tüzet a tűzoltók lokalizálták és a délelőtt során eloltották. Az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van. A Mol az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti, és gondoskodik a segítségnyújtásról az érintett családok számára.

A baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult. A Mol előzetes elemzése szerint

az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben.

A tiszaújvárosi komplexum többi egysége, így az Olefin-2 üzem is, működőképes, és a Mol nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában. A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind a műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre.

Címlapkép forrása: Portfolio