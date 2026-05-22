  • Megjelenítés
Tiszaújvárosi robbanás: kiderült, mi történt pontosan
Gazdaság

Tiszaújvárosi robbanás: kiderült, mi történt pontosan

Portfolio
A Mol előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben - olvasható a Mol közleményében.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során robbanás történt ma reggel. A tüzet a tűzoltók lokalizálták és a délelőtt során eloltották. Az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van. A Mol az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti, és gondoskodik a segítségnyújtásról az érintett családok számára.

A baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult. A Mol előzetes elemzése szerint

az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben.

A tiszaújvárosi komplexum többi egysége, így az Olefin-2 üzem is, működőképes, és a Mol nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában. A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind a műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre.

Még több Gazdaság

Hegedűs Zsolt új információkat közölt a tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről

Legyen újra "szexi" a vasút! De hogyan?

Megjött a friss előrejelzés: berobban a kánikula Magyarországra

Kapcsolódó cikkünk

Kapitány István a robbanásról: már nincs életveszélyben a legsúlyosabban megsérült dolgozó

Itt a biztonsági jelentés a magyarországi halálos robbanásban érintett Olefin-1 üzemről – ez az egyik legveszélyesebb létesítmény a területen

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility