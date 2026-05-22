Hofi 1980-as Tiszta őrültek háza című jelenetében hangzik el a klasszikus érvelés az akkori energiaválság kapcsán, hogy hazánkba valahogy mindig begyűrűzik a rossz Nyugatról, a jó viszont nem. Ekkor Hofi megkérdezi, „Árpád apánk”, mégis hogyan sikerült pont a Kárpát-medencébe letelepedni. Ami szélvédettnek szélvédett, az tény, de benn marad a büdös is.

Valahogy hasonló érzések keringenek bennem mostanában. Hazánk gazdasági problémáiról valahogy mindig mindenki más tehetett az elmúlt években: a háború, Brüsszel vagy épp a német autóipar válsága, mi magunk viszont ártatlanok vagyunk.

Az, hogy a hasonló földrajzi helyzetű szomszédaink nem szembesültek ilyen mértékű gazdasági stagnálással, valahogy nem nagyon tűnt fel.

Hogy a jó miért nem szivárgott be Nyugatról, nehéz érteni. Hofi szavaival élve, biztos elvették a határon.