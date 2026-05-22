Újabb embereket cserél le a Fidesz
MTI
Több parlamenti bizottságban is tagcseréket hajt végre a Fidesz-frakció az Országgyűlés alakuló ülésén elfogadott összetételhez képest. A változások részeként Horváth László korábbi drogügyi kormánybiztos Kocsis Máté helyén a nemzetbiztonsági bizottságban is tagságot kap. A művelődési bizottságban várhatóan Szekeres Pál folytatja majd júliustól, aki Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondása nyomán kerül az Országgyűlésbe. Az átülések az egészségügyi, a digitalizációs, az oktatási és több más bizottságot is érintik.

Azt írták: az Országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz, a többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére.

Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a nemzetbiztonsági bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban, és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a művelődési bizottság mellett a szociális bizottságnak is tagja lesz - olvasható a közleményben.

