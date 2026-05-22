Újabb mérföldkőhöz érkezett a Lidl-áruház, amelynek építése évek óta húzódik

Megkapta az építési engedélyt az új Lidl-áruház Siófokon, így a beruházás előkészítése új szakaszba lépett. A város keleti részén épülő üzlet parkolójának és útcsatlakozásának engedélyeztetése jelenleg is zajlik, a kiviteli tervek pedig már készülnek. A projekt évekig húzódott különböző engedélyezési akadályok, köztük a plázastop szabályozás miatt.

Megkapta az építési engedélyt az új Lidl-áruház Siófokon, így a beruházás előkészítése új szakaszba lépett – közölte Lengyel Róbert polgármester. A tájékoztatás szerint jelenleg

a parkoló és az útcsatlakozás engedélyeztetése zajlik, közben pedig már készülnek a kiviteli tervek is.

A Lidl azt írta az önkormányzatnak, hogy azon dolgoznak, hogy az építkezés a lehető leghamarabb elindulhasson.

Az új áruház a város keleti részén épülhet meg, ahol a polgármester szerint régóta igény van egy nagyobb élelmiszerüzletre. Lengyel Róbert felidézte, hogy a Lidl évekkel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot a beruházás tervével kapcsolatban, a város pedig támogató nyilatkozatot adott ki, valamint a településképi véleményben is támogatta az elképzelést.

A projekt ugyanakkor hosszú ideig nem haladt előre, mert a beruházás különböző engedélyezési akadályokba ütközött, köztük a plázastop szabályozásba is. A Lidl mostani levelében már arról tájékoztatta a várost, hogy az építési engedély rendelkezésre áll, és a következő mérföldkövekről később újabb tájékoztatást adnak.

The Science of Football

