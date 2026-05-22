  • Megjelenítés
Váratlan hír jött Németországból
Gazdaság

Váratlan hír jött Németországból

MTI
Váratlanul javult a német fogyasztói hangulat júniusra: a GfK hangulatindexe mínusz 33,1 pontról mínusz 29,8 pontra emelkedett, miközben az elemzők további romlást vártak. A javulást főként a jövedelmi várakozások erősödése és a közel-keleti konfliktus eszkalációjának elmaradása támogatta. Az inflációs aggodalmak is mérséklődtek, részben az energiaadók csökkentése nyomán. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a lakosság többsége továbbra is a gazdasági helyzet romlására számít a következő egy évben.

Enyhén javult a német fogyasztói hangulat júniusra, miután egyelőre elmaradt a közel-keleti konfliktus további eszkalációja és ez mérsékelte a háztartások pesszimizmusát - derült ki a GfK és a Nürnbergi Piaci Döntések Intézete (NIM) pénteken ismertetett felméréséből.

A GfK fogyasztói hangulatindexe a májusi, felülvizsgált mínusz 33,1 pontról mínusz 29,8 pontra emelkedett júniusra, miközben az elemzők további romlásra, mínusz 33,7 pontos értékre számítottak.

A javulást elsősorban a jövedelmi várakozások erősödése támogatta: az erre vonatkozó mutató 11,4 ponttal mínusz 13,0 pontra emelkedett. A felmérés készítői szerint a fogyasztók részben már beárazták a geopolitikai bizonytalanságot, mivel az iráni konfliktus egyelőre nem mélyült tovább.

Rolf Bürkl, a NIM fogyasztási szakértője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus terhei továbbra is érezhetők a fogyasztói hangulatban. A lakosság többsége továbbra is a gazdasági helyzet romlására számít a következő tizenkét hónapban.

Még több Gazdaság

Ez még mindig nem repülőrajt - újabb gyászos adat érkezett a magyar beruházásokról

Tisza-kormány – Magyar Péter felszólította Novák Katalint, miután újabb részletek kerültek elő a kegyelmi ügyről

Tarol a fogyókúrás csodaszer, de tartós fogyáshoz önmagában nem elég

A nagyobb értékű vásárlásokra való hajlandóság csak mérsékelten javult: a mutató mínusz 14,4 pontról mínusz 13,2 pontra emelkedett, ami továbbra is visszafogott fogyasztói magatartást jelez. A megtakarítási hajlandóság eközben harmadik hónapja csökkent, 16,1 pontról 13,9 pontra, de historikus összevetésben még mindig magasnak számít.

A felmérés szerint az inflációs aggodalmak is enyhültek: az árkilátások mutatója 5,8 pontról mínusz 0,4 pontra esett vissza, részben az üzemanyagokra kivetett energiaadók csökkentése miatt.

A felmérés kétezer fogyasztó megkérdezésével készült április 30. és május 11. között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Szokatlan mozgások voltak este a forintban
Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility