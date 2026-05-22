Váratlan hír jött Németországból

Enyhén javult a német fogyasztói hangulat júniusra, miután egyelőre elmaradt a közel-keleti konfliktus további eszkalációja és ez mérsékelte a háztartások pesszimizmusát - derült ki a GfK és a Nürnbergi Piaci Döntések Intézete (NIM) pénteken ismertetett felméréséből.

A GfK fogyasztói hangulatindexe a májusi, felülvizsgált mínusz 33,1 pontról mínusz 29,8 pontra emelkedett júniusra, miközben az elemzők további romlásra, mínusz 33,7 pontos értékre számítottak.

A javulást elsősorban a jövedelmi várakozások erősödése támogatta: az erre vonatkozó mutató 11,4 ponttal mínusz 13,0 pontra emelkedett. A felmérés készítői szerint a fogyasztók részben már beárazták a geopolitikai bizonytalanságot, mivel az iráni konfliktus egyelőre nem mélyült tovább.

Rolf Bürkl, a NIM fogyasztási szakértője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus terhei továbbra is érezhetők a fogyasztói hangulatban. A lakosság többsége továbbra is a gazdasági helyzet romlására számít a következő tizenkét hónapban.

A nagyobb értékű vásárlásokra való hajlandóság csak mérsékelten javult: a mutató mínusz 14,4 pontról mínusz 13,2 pontra emelkedett, ami továbbra is visszafogott fogyasztói magatartást jelez. A megtakarítási hajlandóság eközben harmadik hónapja csökkent, 16,1 pontról 13,9 pontra, de historikus összevetésben még mindig magasnak számít.

A felmérés szerint az inflációs aggodalmak is enyhültek: az árkilátások mutatója 5,8 pontról mínusz 0,4 pontra esett vissza, részben az üzemanyagokra kivetett energiaadók csökkentése miatt.

A felmérés kétezer fogyasztó megkérdezésével készült április 30. és május 11. között.

