Visszakap egy hidat Budapest

Befejeződött az Újpesti vasúti híd északi járdájának javítása: május 22-én, péntek délutántól a gyalogosok és kerékpárosok ismét teljes hosszában használhatják az átkelőt. A szakemberek az Újpesti-öböl feletti szakaszon több helyen is kicserélték a megrongálódott járdalemezeket. A felújított útvonal mostantól újra akadálytalanul és biztonságosan használható - közölte a Budapest Közút.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László