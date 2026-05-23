14 kilométeres dugó van az M1-esen

Több baleset is nehezíti a közlekedést az ország főbb útjain. Az M1-es autópályán Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a Budapest felé vezető oldalon 14 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben, Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 37-es km-nél megszűnt a forgalomkorlátozás,

de a Budapest felé vezető oldalon a 14 km-es, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 3 km-es torlódás csak lassan oszlik fel.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Tárnok előtt is baleset történt. A 21-es km-nél csak a külső sáv járható, a kocsisor szakaszosan már 8 km-en keresztül, majdnem az M1-es-M7-es közös szakaszig torlódik vissza. Aki teheti, az a 7-es főúton kerülhet. Az 51-es főúton, a dunaegyházi elágazásnál két személyautó ütközött össze. A 81-es km-nél félpályán halad a forgalom. A 10-es főúton, Pilisvörösváron a 16-os km-nél új gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet.

