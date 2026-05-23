A kultúra működőképességét nemcsak az esztétika határozza meg - az elérés és a visszatérés is számít

Sokat vitatkozunk a kultúráról. Arról, hogy milyen előadások készüljenek, kiknek szóljanak, milyen irányba tart a színház, ki dönthet erről - és ki nem. Ezek fontos kérdések. De miközben a vita zajlik, egy másik kérdés szinte teljesen eltűnik a látóterünkből: mi történik közben valójában a kulturális fogyasztással? Ha megnézzük a számokat, a kép meglepően egyértelmű - bár az adatok értelmezése körültekintést igényel.

Szabó Ádám, a Brandtailor társalapítójának írása.

1. megállapítás: A közönség visszajött, de senki sem kérdezte meg, miért

2020-ban a magyarországi színházlátogatás 62 százalékkal esett vissza. Nem azért, mert rosszabbak lettek az előadások. Azért, mert bezártak a helyek. 2024-re a látogatószám visszaépült 7,2 millió fő körülre - közel a 2019-es szinthez.

Az InterTicket 2024-es adatai szerint a nagy intézményeknél a bevétel +68,6 százalékot nőtt 2019 óta - miközben az infláció csak +46,2 százalékot. A közönség drágább jegyárak mellett is visszajött. A fogyasztói bizalom index nulláról mínusz huszonötre süllyedt, majd vissza - a kulturális kiadások aránya a háztartási büdzsén belül végig 3 és 4 százalék között maradt.

A közönség ellenállóbb, mint a közhangulat. Forrás: KSH · InterTicket/MTT konferencia 2024

Módszertani megjegyzés

Az elemzés két adatszintet ötvöz. Az Eurostat EU-SILC felmérések a teljes kulturális szektorra vonatkoznak - mozilátogatás, élő előadások, múzeumok és galériák együtt. Az InterTicket/MTT és a KSH színházlátogatási adatok, valamint a Színház Mindenkinek trendkutatás elsősorban az élő előadóművészeti szektorra, ezen belül döntően a színházi intézményrendszerre vonatkoznak. A stratégiai következtetések és modellek az előadóművészeti szektorból indulnak ki, de a kulturális szektor egészére érvényes összefüggéseket fogalmaznak meg.

2. megállapítás: Állami elköteleződés és közepes háztartási részvétel - Ez az igazi feszültség.

Magyarország 2023-ban az összes állami kiadás 2,1 százalékát fordította kulturális szolgáltatásokra - EU top 5. Fontos pontosítás: ez az adat a teljes kulturális szektort fedi le (múzeumok, könyvtárak, örökségvédelem, előadóművészet együtt), nem kizárólag a színházi intézményrendszert. Az, hogy ebből mekkora rész jut az élő előadóművészetre, intézményenként és évente változó.

Amit biztosabban kijelenthetünk: az állami elköteleződés mértéke kiemelkedő az EU-n belül, miközben a háztartási részvétel - tehát a kulturális kiadások aránya a háztartási büdzsén belül - viszonylag alacsony marad. A kultúra döntés, nem szükséglet - és ez nem gyengeség, hanem a helyzet pontos leírása, amelyhez stratégia kell.

Módszertani megjegyzés: Ez az Eurostat-adat a teljes kulturális szektort fedi — múzeumok, könyvtárak, örökségvédelem és előadóművészet együtt. Ebből mekkora rész jut a színházi intézményrendszerre, külön nem ismert. A következtetések az összesített számra vonatkoznak. Forrás: Eurostat gov_10a_exp 2023 · Eurostat HBS 2020

3. megállapítás: A közöny a versenytárs - nem a másik előadás

Az Eurostat EU-SILC felmérése szerint a nem-részvétel közel 40 százalékát az érdektelenség magyarázza. További 35 százalékát az idő és a streaming - pénzügyi ok kevesebb mint 20 százalékban szerepel. Az EU-ban a streaming 2020–2024 között +5 pp-vel nőtt, 79 százalékos penetrációs szintre. A Színház Mindenkinek trendkutatás (n=20 146) megerősíti: a jegyár nem a legfontosabb döntési tényező - a műfaj és a rendelkezésre álló szabadidő az.

A kultúra valódi versenytársa nem a másik előadás — hanem a kanapé, a streaming és az elfoglaltság. Forrás: Eurostat EU-SILC ilc_scp05 · Eurostat ICT isoc_ci_ac_i 2024 · Színház Mindenkinek trendkutatás 2020–2021

4. megállapítás: 20 pontos város-vidék rés - Amit a számok belülről mutatnak

Az Eurostat 2022-es adatai szerint a városban és vidéken élők kulturális részvétele között 20 százalékpontos a különbség - az EU egyik legnagyobb ilyen rése. Az EU-átlag 12 pp, Ausztriában 9 pp.

Az InterTicket adatai ezt belülről árnyalják: vidéken a nézőszám 8,8 százalékkal maradt el 2019-től, de a vevőmegtartó képesség (27 százalék) magasabb, mint Budapesten (18-23 százalék). Ezt az adatot érdemes óvatosan kezelni: a vidéki magasabb visszatérési arány részben fakadhat a szűkebb, eleve tudatosabb és elkötelezettebb közönségből is. Ami viszont valóban kijelenthető: az első látogatás az igazi akadály - nem a lojalitás hiánya.

Módszertani megjegyzés: A vidéki magasabb visszatérési arány részben torzított adat lehet: a szűkebb, eleve elkötelezettebb vidéki közönség statisztikailag magasabb visszatérési arányt produkál. Ezt a hatást az elérhető adatokból nem lehet teljes biztonsággal kiszűrni. Forrás: Eurostat EU-SILC ilc_scp03 2022 · InterTicket/MTT 2024 · Színház Mindenkinek trendkutatás 2020–2021

5. megállapítás: Három félreértés tartja fogva a szakmai vitát

„Ha jó a mű, jön a közönség.” A minőség szükséges feltétel, de nem elégséges. A nagy intézményeknél a saját csatorna aránya 60 százalékról 38 százalékra esett 2017 és 2023 között - az intézmény elveszíti a közvetlen ügyfélkapcsolatot. A visszatérési arány 18 százalék: a látogatók 82 százaléka nem tér vissza egy éven belül.

„A nézőszám nem méri az értéket.” Igaz - de méri az elérést. A nagy budapesti intézményeknél 18 százalék a visszatérési arány, a közepes intézményeknél 23, vidéken 27 százalék. Fontos módszertani megjegyzés: a visszatérési arány önmagában nem mondja meg, miért nem tér vissza a látogató. A tartalom minősége, a jegyár, az élmény minősége, a kommunikáció, vagy egyszerűen a véletlenszerű döntés egyaránt szerepet játszhat. Amit kijelenthetünk: a szám alacsony, és szinte senki nem méri - tehát az intézmény nem is tud rá tudatosan reagálni.

„A finanszírozó nem értheti a kultúrát.” Magyarország EU top 5 a kulturális állami kiadásban. Ez számonkérhetővé teszi a hatékonyságot - és ez nem ellensége a kultúrának, hanem fenntarthatóságának feltétele.

6. megállapítás: Eredményalapú párbeszéd - Az esztétika mellé, nem helyett

A három legfontosabb mutató, amelyet ma szinte senki nem mér és kommunikál:

Visszatérési arány: 18–27 százalék benchmarkonként. Ha ezt az intézmény nem ismeri, nem is tudja javítani - és az okát sem tudja azonosítani.

Mobil–desktop vásárlási szakadék: mobilon böngészik a közönség 62-66 százaléka, de csak 37-42 százaléka vásárol ott. A jegyvásárlási élmény a legnehezebb ponton törik meg.

Korosztályi összetétel: a 18–34 éves korosztály körülbelül 18-21 százaléka a jelenlegi közönségnek. A Színház Mindenkinek trendkutatás szerint a fiatalok kevesebb mint 10 százalékát teszik ki az elkötelezetteknek. Az utánpótlás kérdése nem elodázható.

Forrás: InterTicket/MTT 2024 · Színház Mindenkinek trendkutatás 2020–2021

+1 megállapítás: A marketing és menedzsment nem opció - a középső szint hiánya mérhető

A színházi értékajánlat piramis három szintje pontosan azt a struktúrát írja le, amelyet az adatok is visszaigazolnak.

Művészet - alkotás (Cost of Entry): a belépési feltétel. A saját csatorna 60 százalékról 38 százalékra esett 2017 és 2023 között, a visszatérési arány 18 százalék - ezek az adatok jelezhetnek ügyfélkapcsolati, kommunikációs vagy élményminőségi problémát is. Amit biztosan kijelenthetünk: az ügyfélkapcsolat elvékonyodik, és a visszatérés szinte sehol nem tudatos stratégiai cél.

Marketing - menedzsment (Differential Benefit): a versenyelőny. A nézői útvonal - az első tájékozódástól a visszatérési döntésig - tudatos tervezést igényel. A mobil–desktop vásárlási szakadék azt mutatja, hogy az élmény a legnehezebb ponton törik meg - és ez a középső szint hiányát jelzi.

Elégedett - visszatérő néző (Crucial Experience): a cél. Nem az számít elsősorban, hogy mi kerül színpadra, hanem hogy a néző milyen teljes élményt él meg, és visszajön-e.

A menedzsment feladata a színház megértése és a művészet elfogadása. A stratégiai feladat a középső szint felépítése - nézői útvonalak kialakítása, visszatérési szokások fejlesztése, és az adatalapú döntéshozatal integrálása az intézményi működésbe. Ez nem a művészettel szemben áll, hanem annak feltétele.

Ami a számok mögött van

A kultúra szimbolikus jelentősége nagyobb, mint tényleges súlya a mindennapokban. A közönség dönt - és aktívan dönt a kultúra mellett, még drágább jegyárak mellett is. A Színház Mindenkinek trendkutatás szerint a látogatók számára a kikapcsolódás, a szellemi aktivitás és a társaság fontosabb, mint a műfaj presztízse.

Nem az lesz a kérdés, hogy megyünk-e színházba. Hanem az, hogy miért - és hogyan reagál erre a szakma. Az adatok nem adnak kész választ, de megmutatják, hol kellene kérdezni.

Adatforrások

Szekunder: KSH Kulturális Statisztika · Eurostat gov_10a_exp (2023) · EU-SILC ilc_scp03, ilc_scp04, ilc_scp05 (2022) · ICT isoc_ci_ac_i (2024) · HBS (2020)

Szekunder iparági: InterTicket / MTT konferencia 2024 (Szokolay Zsolt) · Idősor: 2017–2023

Primer: Színház Mindenkinek trendkutatás (2020–2021) · n=20 146 érvényes kitöltés · Szakmai vezető: Szabó Ádám

