A kutatóközpontok jövőjéről szavaz az ELTE
Az ELTE szavazást tart a hozzá tartozó kutatóközpontok jövőjéről, miután több intézmény jelezte: vissza szeretne térni a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA). Bár az egyetem vezetése biztosítani kívánja a véleménynyilvánítás lehetőségét, a váratlan döntés, az időzítés és a kérdések megfogalmazása komoly aggályokat vet fel a kutatók körében - írta a Telex.

Darázs Lénárd rektor levélben tájékoztatta az érintett munkatársakat arról, hogy

az ELTE szavazást tart a hozzá tartozó kutatóközpontok jövőjéről.

A lépés közvetlen előzménye, hogy többek között a Humántudományi, valamint a Nyelvtudományi Kutatóközpont is nyíltan kiállt az MTA kötelékébe való visszatérés mellett. Emellett az Akadémia is jelezte, hogy nyitott a korábban leválasztott intézmények visszafogadására.

A rektor leszögezte, hogy az ELTE magától nem kezdeményezi a kiválást. Ugyanakkor megadja erre a lehetőséget, amennyiben az MTA hivatalosan kéri az átvételt, a dolgozók támogatják a lépést, és az állam is jóváhagyja az átalakítást. Darázs Lénárd szerint korábban még egyetlen intézményvezető sem kérdezte meg a kutatókat a hasonló szervezeti változásokról, így most először nyílik módjuk érdemben állást foglalni.

A kutatók egy része azonban fenntartásokkal fogadta a kezdeményezést. Belső információk szerint a lépés teljesen váratlanul érte a központokat, mivel az egyetem vezetése nem egyeztetett előzetesen a főigazgatókkal. Sokan az időzítést is elhibázottnak tartják, az MTA új elnöke ugyanis csak június elsején lép hivatalba, így addig nem tud hivatalos szándéknyilatkozatot kiadni az átvételről.

Ezenfelül a kérdések megfogalmazását is kifogásolják; a beszámolók szerint az egyik felvetés indokolatlanul ELTE-ellenes hangulatot sugall, egy másik kérdés pedig bizonyos integrációs folyamatok felfüggesztésére kérdez rá.

A voksolást május 28-án és június 2-án tartják. Az egyetem tájékoztatása szerint a szavazás titkosságát és anonimitását a személyes, papíralapú részvétel garantálja. A folyamat tisztaságát és szabályosságát közjegyző fogja felügyelni.

The Science of Football

