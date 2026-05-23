Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztos kőzetből, rengeteg település érintett

2016 és 2025 között összesen 250 magyar településre kerülhetett azokból az osztrák kőbányákból, amelyek azbeszttel szennyeződhettek.

A közérdekű adatigénylés információ alapján interaktív két térkép is készült, ahol nyomon követhető, hogy mikor és hova került a kőzetből. Németh Martin a NAV-hoz fordult közérdekű adatigényléssel, a botrányban érintett négy ausztriai bányából származó anyagok szállításaira volt kíváncsi. A büki képviselő a saját weboldalán nyilvánosságra hozta a teljes listát a térkép mellett, ez a posztban kihelyezett linkre kattintva érhető el:

A listából az is nyomon követhető, hogy mekkora mennyiséget szállítottak magyar településekre. Németh ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti automatikusan, hogy ezek azbeszttel szennyezettek. Azt sem tudni, hogy az érintett kőzetek pontosan hol vannak, ugyanis csak az első célállomás ismert, de onnan továbbszállíthatták azokat.

Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét

– írja a képviselő.

Az ügy ezzel nem zárul le, további adatigénylést nyújtott be, ezúttal a rohonci bányából származó kőzetekre vonatkozóan. Egyúttal kérte az érintett szerveket, hogy kérjék ki, és tegyék közzé a pontos lerakási helyeket, elősegítve a lakosság tájékozódását.

