  • Megjelenítés
Fontos változás jön a jogosítványoknál
Gazdaság

Fontos változás jön a jogosítványoknál

Portfolio
Az Európai Unió új irányelve alapján 2029-ig jelentősen átalakulnak a B kategóriás jogosítványokra vonatkozó szabályok. A tagállamoknak be kell vezetniük a digitális vezetői engedélyt, megemelkedik az alternatív meghajtású járművek megengedett legnagyobb össztömege, a kezdő sofőrökre pedig szigorúbb előírások vonatkoznak majd - írta a Világgazdaság.

A vonatkozó uniós irányelv célja, hogy a közlekedési szabályozás

lépést tartson a digitalizációval, az elektromos autók elterjedésével és az új közlekedésbiztonsági kihívásokkal.

A tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a módosításokat a hazai jogrendjükbe. A csomag egyik legfontosabb újítása az európai digitális tárcában tárolható digitális vezetői engedély bevezetése. Emellett megújul az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendszere is.

A leglátványosabb gyakorlati változás a tömegkorlátozást érinti. Jelenleg B kategóriás vezetői engedéllyel legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű vezethető. Ez a határ 4,25 tonnára emelkedik az alternatív meghajtású, tehát tisztán elektromos, külső áramforrásról tölthető hibrid (plug-in), illetve hidrogénüzemű gépkocsik esetében. Szintén érvényes lesz az engedmény a megkülönböztető jelzést használó járművekre. A módosítást az indokolja, hogy a beépített akkumulátorok jelentős többlettömeget képviselnek. Emiatt számos korszerű elektromos furgon vagy nagyobb szabadidő-autó már nem fér bele a hagyományos tömegkorlátba.

Még több Gazdaság

Tiszaújvárosi robbanás - stabil a Debrecenben kezelt sérültek állapota

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter Brüsszelbe készül, ezt viheti magával jövő héten a tárgyalásokra

A lakóautókat és a pótkocsikat érintő szabályozás is rugalmasabbá válhat, ennek alkalmazásáról azonban az egyes országok saját hatáskörben dönthetnek. A tagállamok engedélyezhetik, hogy a járművezetők egy célzott képzés vagy gyakorlati vizsga elvégzése után akár 4,25 tonna össztömegű lakóautót is vezethessenek. Ugyanez a könnyítés vonatkozhat a legfeljebb 5 tonna össztömegű, pótkocsis járműszerelvényekre is.

A kezdő vezetőkre vonatkozó szabályok uniós szinten is szigorodnak,

számukra legalább kétéves próbaidőt írnak elő; ezen időszak alatt jóval súlyosabban büntetik az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, valamint a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot.

Ezzel párhuzamosan átalakul a járművezetők képzése is. Az oktatás során a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a modern vezetéstámogató rendszerek használata és a holtterek felismerése. Emellett kiemelten foglalkoznak majd a figyelemelterelés veszélyeinek tudatosításával is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a figyelmeztetés Brüsszelből: drámai tempóban omlott össze a magyarok védőhálója
Orbán Viktorra hivatkozva visszautasította a nagy ajánlatot Zelenszkij
Megjött Magyarország bizonyítványa a Moody's-tól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility