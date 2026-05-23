Fontos változás jön a jogosítványoknál

A vonatkozó uniós irányelv célja, hogy a közlekedési szabályozás

lépést tartson a digitalizációval, az elektromos autók elterjedésével és az új közlekedésbiztonsági kihívásokkal.

A tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a módosításokat a hazai jogrendjükbe. A csomag egyik legfontosabb újítása az európai digitális tárcában tárolható digitális vezetői engedély bevezetése. Emellett megújul az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendszere is.

A leglátványosabb gyakorlati változás a tömegkorlátozást érinti. Jelenleg B kategóriás vezetői engedéllyel legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű vezethető. Ez a határ 4,25 tonnára emelkedik az alternatív meghajtású, tehát tisztán elektromos, külső áramforrásról tölthető hibrid (plug-in), illetve hidrogénüzemű gépkocsik esetében. Szintén érvényes lesz az engedmény a megkülönböztető jelzést használó járművekre. A módosítást az indokolja, hogy a beépített akkumulátorok jelentős többlettömeget képviselnek. Emiatt számos korszerű elektromos furgon vagy nagyobb szabadidő-autó már nem fér bele a hagyományos tömegkorlátba.

A lakóautókat és a pótkocsikat érintő szabályozás is rugalmasabbá válhat, ennek alkalmazásáról azonban az egyes országok saját hatáskörben dönthetnek. A tagállamok engedélyezhetik, hogy a járművezetők egy célzott képzés vagy gyakorlati vizsga elvégzése után akár 4,25 tonna össztömegű lakóautót is vezethessenek. Ugyanez a könnyítés vonatkozhat a legfeljebb 5 tonna össztömegű, pótkocsis járműszerelvényekre is.

A kezdő vezetőkre vonatkozó szabályok uniós szinten is szigorodnak,

számukra legalább kétéves próbaidőt írnak elő; ezen időszak alatt jóval súlyosabban büntetik az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, valamint a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot.

Ezzel párhuzamosan átalakul a járművezetők képzése is. Az oktatás során a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a modern vezetéstámogató rendszerek használata és a holtterek felismerése. Emellett kiemelten foglalkoznak majd a figyelemelterelés veszélyeinek tudatosításával is.

