Jön az év eddigi legmelegebb napja!

A hosszú hétvégét követően tovább fokozódik a nyárias idő: kedden és szerdán az ország nagy részén már 30 fok feletti maximumokra, igazi hőségnapokra kell készülni. A felmelegedés szerdán éri el a csúcspontját, a közeledő hidegfront előtt ugyanis még erőteljesen felforrósodik a levegő.

Ekkor a legmelegebb tájakon 33–34 fokot is mérhetnek.

Ez az idei meteorológiai tavasz egyértelmű szezonrekordját jelenti.

A változást a szerda délután északnyugat felől betörő hidegfront hozza el. Kiterjedt csapadékra nem kell számítani, az átvonulást csupán elszórtan kísérheti zápor vagy zivatar. A fronttal együtt azonban erős, helyenként viharos szél érkezik, a légmozgás gyorsan átrendezi az időjárást. Csütörtökre így mindenhol felfrissül a levegő, a hőmérséklet pedig országszerte 30 fok alatt marad.

