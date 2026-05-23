Kegyelmi ügy: Balog Zoltán református püspök kérhette, hogy kapjon kegyelmet Kónya Endre

Schanda Tamás, a volt államfő kabinetfőnöke a 24.hu-nak megerősítette, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének ügyében kizárólag a korábbi minisztertől érkezett javaslat.
Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan szorgalmazta a kegyelem megadását,
mivel meggyőződése volt, hogy a férfit ártatlanul ítélték el. Ezzel az álláspontjával többször is igyekezett meggyőzni a kabinetfőnököt és Novák Katalint, írja a HVG.
A Sándor-palota nyilvánosságra hozott irataiból kiderült, hogy a kérelem elbírálása során jelentősen eltértek a megszokott ügymenettől; szokatlan módon a támogató és az elutasító határozati tervezet is elkészült. Varga Judit akkori igazságügyi miniszterhez hasonlóan az államfő saját, kegyelmi ügyekkel foglalkozó főosztálya is azt javasolta, hogy az elítélt ne kapjon kegyelmet. Ezt a hivatalos, elutasító álláspontot Schanda Tamás is jóváhagyta.
Novák Katalin végül mégis elfogadta Balog Zoltán érvelését, és a kegyelem megadása mellett döntött. A határozatot a hivatali utat megkerülve azonnal ellenjegyzésre küldték. Schanda Tamás utólag elismerte, hogy a pápalátogatás miatti időnyomás is közrejátszott a hibás döntésben. Elmondása szerint nem járták kellően körbe az ügyet, és nem hagytak elegendő teret a vélemények érdemi ütköztetésének.
