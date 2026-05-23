Kegyetlen csapda zárul Magyarországra: energetikai önállóság helyett egy súlyos teher

Jolsvai Zoltán, energiapiaci szakértő
A 2022-es energiaválság idején kiürített magyar stratégiai üzemanyag-készletek visszatöltése 15 éves törlesztési kötelezettséget ró az országra, ami strukturálisan gátolja a zöld átmenetet és fenntartja a fosszilis függőséget. Míg az EU legtöbb tagállama keresletcsökkentéssel és elektrifikációval reagált a válságra, a hazai hatósági árak mesterségesen magasan tartották a fogyasztást, ami akár több százmilliárd forintos felesleges importszámlát eredményezett. Az új Tisza-kormány számára a fosszilis csapdahelyzet komoly realitáspróba: a készletezési díjak literalapú beszedése éppen az uniós prioritást jelentő zöld átmenet gyorsítása ellen hat. A kiút az adóstruktúra átrendezésében, az e-mobilitás bevonásában a közteherviselésbe és az úthasználat-alapú adóztatásra való felkészülésben rejlik.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Tény, az új Tisza-kormány kénytelen lekövetni a választási kampány ígéretlicitjét. Nagy kérdés azonban, hogy a józanodás után mit lehet kezdeni az örökölt vállalásokkal és azzal a gazdaságpolitikai iránnyal, amely közmondásosan csak az első pofonig érvényes haditervként működik. A megalakult, Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium számára az első hónapok komoly realitáspróbát jelentenek:

a támogatott üzemanyagárak fenntartásának politikai szándéka ütközik a hormuzi válság hatásaival, a szűkös és tovább szűkülő költségvetési mozgástérrel, valamint az EU átfogó zöld stratégiájával.

Az első hónap alapján még korai végleges mérleget vonni, de az már látszik, hogy a védettárak fenntartása egyszerre vet fel költségvetési, ellátásbiztonsági és energiapolitikai kérdéseket.

Az írásom célja ennek a helyzetnek az elemzése a támogatott árak szegmensében, valamint néhány, szakmai konszenzuson alapuló alternatíva bemutatása.

Kényszer helyzetben kényes egyensúlyozás

Az elmúlt évek politikai eszközöket felvonultató kríziskezelése látszólag megvédte a hazai fogyasztókat a globális ársokkoktól, valójában azonban strukturális adósságcsapdát hozott létre.

Ennek hatásai további másfél évtizedig meghatározhatják Magyarország energiapolitikáját.

Amíg az Európai Unió elsősorban a keresletcsökkentésben és a helyi erőforrásokat előtérbe helyező elektrifikációban keresi a kiutat a válságból, idehaza a stratégiai tartalékok felélése zajlott. Ezek visszatöltése most kíméletlen matematikai logikával betonozza be a fosszilis üzemanyagok iránti hazai igényt, szembemenve minden más energiapolitikai logikával. Ezt a kasszát végre rendbe kellene tenni.

A 2022-es energiaválság és az ukrajnai háború gazdasági utórengései alapvetően rendezték át az európai energiapiacokat. A hazai reakció azonban markánsan eltért a kontinens meghatározó trendjeitől: a politikai célokból fenntartott ársapkák és védett árak rendszere rövid távon tompította a lakossági terheket, de ennek ára az üzemanyagok terén a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség stratégiai tartalékainak kiürítése volt.

A probléma gyökere nem is maga a készletfelszabadítás, hanem a visszapótlás finanszírozási mechanizmusa, amely perverz ösztönzőt telepít a hazai energiarendszerbe.

A matek, ami nem csal

Az MSZKSZ-mechanizmus logikája egyszerű, de kíméletlen. A krízis idején felhasznált üzemanyagot kötelezően vissza kell pótolni, mégpedig a válság utáni, stabilizálódott, de a korábbinál valószínűleg magasabb piaci áron. Ezt a költséget az MSZKSZ tagdíján keresztül a nagykereskedők fizetik meg, a teher pedig végül a kutakon keresztül beépül a fogyasztói árakba. A visszatöltés és a finanszírozó bankok felé fennálló kötelezettségek törlesztése egy hosszú, 15 éves amortizációs ciklusra oszlik el. Eddig a puszta híranyag.

Fontos megérteni ennek hátterét, amelyben egy mélyebb strukturális érdekegybeesés rajzolódik ki az állam, a finanszírozó bankok és a fosszilis energiacégek között.

A bankok és a piaci szereplők kockázatkezelése kiszámítható bevételi pályát feltételez, miközben a visszapótlás költségét literalapon szedik be. Itt jelenik meg az energetikai átmenet paradoxona: ha az elektrifikáció vagy a hatékonyságjavulás miatt érdemben csökkenne a hazai benzin- és gázolajfogyasztás, akkor szűkülne az a fogyasztási bázis, amelyre a terhet szét lehet teríteni. A jelenlegi támogatási rendszer fix költségtömegét így egyre kevesebb eladott literre kellene elosztani, ami automatikusan emelné az egy literre jutó terhet.

Ebben a képletben a hazai államháztartás – a jövedékiadó-bevételek és a készletezési díjak stabilitása miatt – ellenérdekeltté válik a gyors zöld átmenetben.

Az elvesztegetett alkalmazkodás

Érdemes megvizsgálni, mit jelentett mindez nemzetgazdasági szinten. Amikor az EU a nyakába szakadt helyzetekre reagálva előbb a gázszállítások elapadására, majd az olajpiaci feszültségekre kötelező fogyasztáscsökkentési célokkal, például a középületek fűtésének korlátozásával és az energiahatékonyság kikényszerítésével válaszolt, Magyarországon a hatósági árak mesterségesen magasan tartották a keresletet.

Ha Magyarország üzemanyag-fogyasztási görbéje az elmúlt három évben csupán a V4-ek vagy az EU27 átlagának alkalmazkodási mintáját követte volna, az évente több százezer tonna gázolaj- és benzinmegtakarítást jelentett volna. Pénzügyi nyelvre lefordítva:

az ország több százmilliárd forintos devizakiáramlást, vagyis importszámlát spórolhatott volna meg.

A skandináv modell makrogazdasági okokból ugyan nem másolható egy az egyben, de elméleti benchmarkként jól mutatja azt a potenciált, amelyet egy tudatos elektrifikációs stratégia jelenthetne az importfüggőség érdemi csökkentésében.

Módszertani megjegyzésként érdemes rögzíteni, hogy a modell a hazai éves közúti üzemanyag-fogyasztásból indul ki, amely mintegy 3,8 millió tonnára, vagyis körülbelül 4,8 milliárd literre tehető. A számításban a 2022–2025 közötti válságidőszakra vetítettük rá az EU27 7 százalékos, a V4-ek 10 százalékos, illetve a skandináv országok 20 százalékos átlagos keresletcsökkenési rátáját. Az így adódó megtakarított volument az időszak átlagos, 230–250 forintos literenkénti nettó importárával szoroztuk fel, ebből becsülhető az elmaradt nemzetgazdasági haszon.

A modell alapján az uniós és régiós alkalmazkodási pályától való elmaradás 280–360 milliárd forint, a skandináv szinttől való eltérés pedig 800-1000 milliárd forintnyi többlet-devizakiáramlást, vagyis magasabb importszámlát jelenthetett Magyarországnak.

A jövő felélése és a technológiai lemaradás

A személyautó-flotta cserélődése eltérő sebességű, de alapvetően viszonylag lassú folyamat, az újautó-eladásokon belüli elektromos arány hatása pedig az üzemanyag-keresletre több éves késéssel érvényesül. A piacok azonban a jövőt árazzák. Ha az ellátási lánc szereplői azt látják, hogy a régióban gyorsul az elektromos átállás, már ma arra ösztönözheti őket, hogy ott lassítsák az átmenetet, ahol erre szabályozói terük van, legalább addig, amíg a megtérülésük biztosítottnak nem látszik.

Magyarország a jelenlegi felállásban egy drága fosszilis infrastruktúrát próbál finanszírozni, miközben az EU magterületei már egy elektrifikált modellre állnak át.

Az adatokból kiolvasható az olló nyílása: míg a nyugat- és észak-európai piacokon az elektromos meghajtás tömeges adaptációja már évekkel ezelőtt megtörtént, idehaza a növekedés üteme elmarad a kívánatostól. Ennek költségeit a lakosság a magasabb jövedéki és készletezési terheken, valamint az elszalasztott technológiai felzárkózáson keresztül fizetheti meg.

Mérgezett pirula a következő kormányoknak

A kialakult fosszilis csapdahelyzet különösen érdekes annak fényében, hogy a 2026-os választásokra készülő, politikai alternatívát kínáló Tisza Párt programja jellemzően az uniós fősodorhoz való visszatérést, a gyorsított zöld átmenetet és a fosszilis energiahordozókról való leválást sürgeti.

A 15 éves MSZKSZ-visszafizetési teher egy teljes politikai korszakot meghatározva, négy parlamenti ciklust – nota bene, egy Fidesz-érányi időt – mérgező pirulaként hagy hátra minden olyan jövőbeli kormányzatnak, amely radikális lépésekkel próbálná teljesíteni ezeket az ígéreteket. A 15 év ugyanis nem felbontható politikai szerződés, nem spekuláció: ezt Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának nyilatkozata is igazolja. Ez álláspontom szerint egy kíméletlen pénzügyi mechanizmus. A kasszát a kormánynak egyensúlyban kell tartania.

A fosszilis forgalom forszírozott letörése – és ezzel a biztos adó- és díjbevételekről való lemondás – a jelenlegi finanszírozási terhek mellett komoly költségvetési kockázatot hordoz.

Bár a finanszírozási kötelezettség – örökölt és új – immár adott, az adóstruktúra és a teherelosztás megváltoztatható.

  • Rövid távon az adótartalom átrendezése lehet megoldás; mint ahogy arra iparági szakértők, köztük Holoda Attila is rámutattak, a kiskereskedelmi árak mérséklése és a forgalom stabilizálása elérhető a jövedéki adó és az áfa arányainak áthangolásával, vagy egy ideiglenes áfacsökkentéssel. Ezzel a lakosság levegőhöz juthatna anélkül, hogy a nagykereskedelmi mechanizmus borulna.
  • Középtávon az e-mobilitás bevonása a közteherviselésbe segíthet: a fosszilis volumen csökkenésével kieső MSZKSZ-díjakat és adókat át kell terhelni az új technológiára. Megkerülhetetlen az elektromos járművek áramfogyasztásának specifikus adóztatása. Ennek magában kell foglalnia az otthoni – akár „rezsivédett” hálózatról, akár háztartási méretű kiserőműből származó – töltés mérhetővé tételét és bevonását az MSZKSZ-finanszírozási matekba. Az úthálózat fenntartását és az energiabiztonságot a jövőben a kilowattóráknak is finanszírozniuk kell.
  • Úthasználat-alapú adóztatás és felkészülés az ETS2-re, hosszú távon: nyugat-európai minták, például a holland vagy svájci tervek alapján a bevételkiesés kezelésének egyik útja a hangsúly áthelyezése az üzemanyag-alapú adóztatásról a távolság- és úthasználat-alapú, akár GPS-vezérelt díjfizetésre, a személyautók esetében is. A hazai szabályozásnak emellett fel kell készülnie a 2027-ben életbe lépő európai ETS2 rendszerre, amely eleve karbonárat tesz a közúti üzemanyagokra, így a hazai adórendszer zöldítése nem választás, hanem külső kényszer lesz.

Álláspontom, hogy változtatás nélkül a magyar energiarendszer finanszírozása önmagát tartja majd fogságban.

Az energiapolitikai „karó” kijavításához nem elegendő a puszta politikai szándék; a fizikai, technológiai és pénzügyi realitások szűk mezsgyéjén kell megtalálni a kiutat egy olyan kényszerpályáról, amelynek árát a magyar gazdaság, a fogyasztók és az adófizetők még hosszú évekig mindenképpen fizetni fogják. Határozottan, a valósággal szembenézve és felelősséget vállalva.

