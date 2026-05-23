Kiderült néhány részlet, miről fog beszélni Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása óta az első interjúját fogja adni az RTL Klubnak szombat este 19 órakor.

A két hete beiktatott magyar miniszterelnök az első nagyinterjúját fogja adni ebben a pozícióban. A kormányfő a Facebookra kitett posztjában nem árult el részleteket, pontosan miről fog beszélni, ugyanakkor nagyjából egy órával az interjú előtt kijött egy félperces előzetes, amelyből néhány részlet kiderült:

A kérdések között felmerült a nyugdíjas SZÉP-kártya kérdése, erre évi 200 ezer forintot kaphatnak majd az arra jogosultak,

a miniszterelnök válaszolt arra, hogy mikor kaphatják meg a családok a rászoruló gyerekek után ígért 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást,

kiderül mekkora lesz a miniszterelnök fizetése.

A leírásban hozzáteszik, hogy Magyar Péter 2026-ban

2 százalékos gazdasági növekedést vár, és hamarosan aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről.

