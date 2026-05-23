Megindult a belháború: a szemünk láttára hullik darabjaira az egykori kormánypárt – Tényleg vége az illiberalizmusnak Lengyelországban?
Korrupciós botrányok sorozata után tízezrek vonultak az utcára - Követelik a miniszterelnök lemondását Madridban

Tízezrek vonultak utcára Madridban Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök lemondását követelve, miután az országot korrupciós botrányok sorozata rázta meg. A tüntetés során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a kormányfői rezidencia körüli kordonokat.

A Spanyol Civil Társadalom nevű szervezet által meghirdetett Méltóság Menetére szombaton

több tízezer ember gyűlt össze a fővárosban.

A tüntetők "A szocialista maffia lemondását!" és ehhez hasonló feliratú transzparensekkel, valamint spanyol nemzeti zászlókkal vonultak a Moncloa-palota felé, ahol Sánchez a családjával él.

A nagyrészt békés megmozdulás során egy kisebb, maszkos csoport megpróbálta áttörni a palota környékén felállított rendőrségi kordonokat. A spanyol televíziós felvételek szerint a rendőrök a fő útvonalon állították meg és vették őrizetbe őket.

A tüntetésen részt vett a legnagyobb ellenzéki erő, a Néppárt, valamint a szélsőjobboldali Vox párt több vezetője is.

A demonstráció előzménye, hogy egy spanyol bíróság kedden bejelentette: nyomozást indítottak José Luis Rodríguez Zapatero volt szocialista miniszterelnök ellen. A politikust befolyással üzérkedéssel és pénzmosás irányításával gyanúsítanak. Zapatero, aki Sánchez egyik legfontosabb politikai szövetségese, tagadta a vádakat.

A szervezők szerint mintegy 80 ezren vettek részt a megmozduláson. A madridi kormánymegbízott becslése alapján ugyanakkor a résztvevők száma körülbelül 40 ezer volt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

