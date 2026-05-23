Magyar Péter Brüsszelbe készül, ezt viheti magával jövő héten a tárgyalásokra
Orbán Anita a prágai Globsec konferencián ismertette a frissen megválasztott kormány külpolitikai irányvonalát. A beszélgetés fókuszában az uniós források gyors felszabadítása, a jogállamiság helyreállítása, a szomszédságpolitika újraépítése, valamint a korábbi rendszer elszámoltatása állt - írta meg a 444.hu.

Orbán Anita külügyminiszter a Politico újságírójának kérdéseire válaszolva közölte: a legsürgetőbb feladat jelenleg a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés. Első körben a 10,4 milliárd eurós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása a cél, amelynek határideje augusztus 31. Ennek érdekében már zajlanak a szakértői egyeztetések.

A jövő héten pedig Magyar Péter magasabb szinten folytatja a tárgyalásokat Brüsszelben.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a jogállamiság helyreállítását és az átlátható pénzfelhasználást rögzítő európai elvárások egybeesnek a Tisza Párt vállalásaival. Ezek az úgynevezett szupermérföldkövek a választói akarattal is megegyeznek. A teljesítéshez szükséges törvényjavaslatokat már be is nyújtották az Országgyűlésnek.

Szó esett az Európai Bizottság által még el nem fogadott SAFE-hitelről is. Mivel ezen a téren kisebb az időkényszer, az új vezetés alaposan felülvizsgálja az előző Orbán-kormány által igényelt hatalmas összeget. A cél az, hogy a forrás valóban a Magyar Honvédség valós szükségleteit, a védelmi ipar lehetőségeit és a NATO-követelményeket szolgálja.

A diplomáciai kapcsolatok terén az új magyar kormány kiemelten szeretne támaszkodni Lengyelországra. Emellett céljuk a visegrádi négyek (V4) együttműködésének felélesztése is. Ez a folyamat még a június végén záruló magyar elnökség alatt megindulhat miniszteri szinten.

Az ukrán külügyminiszterrel folytatott tárgyalásait előremutatónak nevezte, ugyanakkor rögzítette, hogy a kisebbségi jogok rendezése alapfeltétele a további érdemi előrelépéseknek. A korábbi beregszászi találkozón tett magyar ajánlat továbbra is az asztalon van. Az orosz kapcsolatok és az energiapolitika terén

a cél egy Magyarország számára minden szempontból optimális energiamix kialakítása.

Ehhez azonban előbb pontosan fel kell mérniük a korábbi rendszertől megörökölt, eddig átláthatatlan szerződéseket.

A beszélgetés végén terítékre került az új kormány elszámoltatási ígérete. Ennek része Sulyok Tamás államfő esetleges lemondatása és a korrupciós ügyek feltárása is. Szerinte a korábbi rendszer visszásságainak elszámoltatása nem heteken, hanem már napokon belül megkezdődik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Utolértük Svájcot

