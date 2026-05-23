Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját adta - Itt vannak a bejelentések

Véget ért az interjú
Magyar Péter közel 40 percen keresztül válaszolt a kérdésekre, hangsúlyosan a magyar gazdaság kilátásait elemezték. A kormányfő több kampányban elmondott ígéretét megismételte, így a lakosságnak adott kedvezmények fenntartását, a rászorulók családoknak ígért 100 ezer forintos támogatást, vagy a nyugdíjas SZÉP-Kártya juttatásokat. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország gazdasági kilátásai jók, ugyanakkor ehhez el kell hozni az EU-s eurómilliárdokat.
A Tisza-kormány vezetője összességében optimista a jövővel, ugyanakkor komoly átvilágítás zajlik minden területen, ami okozhat meglepetéseket.
Csökkenni fog az államadóság
Magyar szerint olyan költségvetést terveznek, amelyben a GDP-arányos államadósság folyamatosan csökken. Kiemelte, hogy ugyanakkor a legfontosabb, hogy a negatív folyamatokat kell megszüntetni, így az inflációs problémákat.
Magasabb növekedés jöhet
Az EU-s átlagnál 2-3 százalékkal magasabb gazdasági növekedés jöhet 2027-től, amennyiben bejönnek a várakozások. Ezzel Magyar szerint felzárkózhatunk az EU-s átlaghoz.
A transzparenciát emeli ki a miniszterlenök
Szerinte ez a gazdasági növekedés egyik legfontosabb eleme, ezt Lengyelország példáján mutatja be Magyar Péter.
A végrehajtást is átalakítják
A miniszterelnök szerint kétmillió embert érint a probléma, és eddig nem megfelelően működött a végrehajtási rendszer. Ez átalakítják, erre az időre felfüggesztik az intézkedéseket, például a kilakoltatásokat. Mentesítenék a korrupciótól a rendszert.
A bejelentett, de be nem vezetett kedvezmények is maradnak
Az előző kormány bejelentett olyan kedvezményeket, mint például a 40 év feletti édesanyáknak járó adókedvezmény, amelyet még nem vezettek be, csak a jövőre ígértek. Magyar Péter szerint "minden olyan intézkedést megtartaak, ami a magyar embereknek jó".
Országjárásra indul Magyra Péter
Augusztus 20. után a magyar miniszterelnök ismét országjárásra indul, ahol "számonkérhetik majd őt".
Rengeteg EU-s pénz jöhet
Magyar szerint nem csupán a kohéziós pénzekről van most szó, hanem például Budapest a jövőben jelentős védelmi fejlesztéseket is kapacitálhat.
A negyedi negyedévtől jöhetnek a nyugdíjas SZÉP-kártya utalások
Ez csak elképzelés, és Magyar Péter nem szeretne felelőtlen ígéreteket tenni, de belengette, hogy naptári évben fog a nyugdíjasoknak 200 ezer forintnyi SZÉP-utalás járni. Az elképzelés szerint októbertől októberig vállalná a kormány ezeket.
Nem veszik el az édesanyáknak járó adómenteséget
A Tisza-kormány szeretné csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket, ehhez differenciáltan fognak támogatásokat, kedvezményeket adni, ami a jövedelmi helyzettől fog függeni.
Augusztusban megkapják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok
Zajlanak a kritériumok kialakítása annak, hogy a 2026-os szeptemberi iskolakezdés előtt a rászoruló családok 100 ezer forintot kapjanak segítségként. A kampányban 700 ezer családról volt szó, ezt a számot most nem erősítette meg a miniszterelnök.
2 százalékos gazdasági növekedés lehet idén
... ugyanakkor ez instabil, mivel több projektet át kell vizsgálni, ezeket át kell keretezni és lesznek olyanok, amelyeket leállíthatnak. Az ÁFA csökkentése mellett az adócsökkentés is előkerült, ami pörgetheti a gazdaságot, de Magyar Péter szerint komplex szemlélet kell.
Több projekt fut
A miniszterelnök szerint "senki nem fog szabadságra menni idén nyáron a minisztériumokban", ezzel hangsúlyozva, hogy mennyire nagy munkát vár az új kormánytól a közeljövőben. A fejlesztéseket szeretnék elindítani, de korábbi kormány hibái miatt ez nem lesz egyszerű. Ígéretet kapott több európai vezetőtől, hogy megkapják az EU-s pénzeket ehhez, méghozzá minél nagyobbat.
Egyeztetések zajlanak az EU-val
Előkerült a magyar kormány tárgyalása az Európai Unióval, Magyar Péter szerint folyamatosak az egyeztetések, "sűrű hét következik". Hozzátette, hogy "jól haladnak a tárgyalások". Szerinte az EU pozitívan áll hozzá a témához, de a helyzet nehéz, mert 3 hónap alatt kell szerinte elvégezni a munkát. 3800 milliárd forintnyi pénz kérdése a tét.
A korrupcióellenes intézkedések hozzájárulhatnak a tárgyalások elősegítéséhez.
Csökken a képviselőknek adott kiegészítő juttatások
A miniszterelnök szerint "egyetlen képviselő se várjon meggazdagodást a munkája során", szerinte ez egy szolgálat. Ennek fényében drasztikusan csökkentik a nekik fizetésen felül adott egyéb juttatásokat, például a telefonkeretet. Magyar Péter szerint innentől kezdve nem lesznek megkülönböztetések az autókon a politikusok számára.
Csökkennek a fizetések a kormányban
A miniszterelnök szerint csökkenni fognak a fizetések a kormányban, Magyar Péter miniszterelnökként 2,3 millió forintot kap majd, ezt kiegészíti a képviselői juttatása, együtt bruttó 3,8 millió forintot vihet haza. Ehhez fognak igazodni a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetései is.
A piac is előkerül
Alacsonyabbak a kötvényhozamok, rengeteget spórol az állam - mondta a Moody's tegnapi értékelésére reagálva. Magyar Péter szerint szerint augusztusban jön az új költségvetés, szeretnék fenntartani a most megelőlegezett bizalmat az új kormánynak. Szeretné megvágni a kormányzati működésre kiadott kereteket, négy év alatt egy évnyi pénzt spórolnának meg csak a parlament működésén.
Orbán Viktor is előkerül
A korábbi magyar kormányfő korábban "leltárt" tartott egy közösségi médiás videóban, amiben a Fidesz vezetője az előző kormány eredményeit méltatta. Erre reagálva Magyar Péter szerint "valódi" képet kell adni a magyar embereknek, példaként a többször módosított költségvetést említette. Szerinte lehettek eltitkolt tételek, de még nem "nem látják az összes csontvázat". Kármán András pénzügyminiszter dolgozik a helyzet feltárásán.
Az előző kormány szerinte "légvárakra" építette a gazdaságot, ezzel elvesztette a külföldi befektetők bizalmát.
Minden sejtésünknél rosszabb a helyzet Magyar Péter szerint
A miniszterelnök szerint egyre több dolog derül ki az eddigi kormányzat ügyeiről, amiről kifejtette, hogy folyamatosan csontvázak esnek ki a szekrényből. Megemlítette a honvédelmi minisztérium keretszerződését a 4iG-val, a közlekedési minisztériumban kibukott 286 milliárd forintos be nem vallott kiadást.
Az első negyven napot értékeli a miniszterelnök
Ez minden idők leggyorsabb kormányalakítása - jelentett ki Magyar Péter, majd hozzátette, vége van a kampánynak.
Kiemelte, hogy elkezdődött az érdemi munka, egyre több személyt mutatnak be hamarosan.
Újabb információkat árult el az RTL
A televíziós csatorna előzetese szerint a magyar miniszterelnök arra készül, hogy csökkenti a fizetéseket a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők, és a polgármesterek fizetését is. Magyar Péter miniszterelnökként bruttó 3,8 millió forintot kap majd a munkájáért, ez jelentős csökkenés a korábbiakhoz képest.
Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját adja - Itt vannak a bejelentések
A magyar miniszterelnök az előzetes alapján a nyugdíjasoknak ígért SZÉP-kártyás utalásokról és a gazdasági idei kilátásairól is beszélt. Az interjút percről percre követjük, a legfrissebb információkról folyamatosan beszámolunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Zelenszkij bemondta: Oroszország arra készül, hogy beveti a rettegett Oresnyiket Ukrajna ellen
Az ukrán elnök szerint a főváros is célpont lehet.
Ez aztán a fordulat: Trump egyszerűen kizárta Izraelt a sorsdöntő tárgyalásról
Vége a legendás kapcsolatnak.
Kiderült néhány részlet, miről fog beszélni Magyar Péter
Ez az első nagyinterjúja.
Eszünkbe is alig jutnak, mégis nagy hatással voltak a világháborúra – Itt van a nagy világégés három leginkább alulértékelt kézifegyvere
Sokkal jobbak voltak, mint amennyi elismerést kaptak.
Tűzszüneti megállapodás jöhet Amerika és Irán között!
60 napos hosszabbítás jöhet.
Iráni konfliktus: nagy előrelépés jöhet
Rövidesen jöhet a bejelentés.
Megszólalt a MÁV-vezér a vasúti balesetről
Véget ért a helyreállítás.
Száz hajót térített el Washinton a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán
A tengeri blokád mérlege.
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo