Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját adta - Itt vannak a bejelentések
A Tisza-kormány vezetője először ad interjút a médiának a megválasztása óta. Az előzetes alapján a választási kampányban tett ígéretek is szóba kerültek.
Véget ért az interjú

Magyar Péter közel 40 percen keresztül válaszolt a kérdésekre, hangsúlyosan a magyar gazdaság kilátásait elemezték. A kormányfő több kampányban elmondott ígéretét megismételte, így a lakosságnak adott kedvezmények fenntartását, a rászorulók családoknak ígért 100 ezer forintos támogatást, vagy a nyugdíjas SZÉP-Kártya juttatásokat. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország gazdasági kilátásai jók, ugyanakkor ehhez el kell hozni az EU-s eurómilliárdokat.

A Tisza-kormány vezetője összességében optimista a jövővel, ugyanakkor komoly átvilágítás zajlik minden területen, ami okozhat meglepetéseket.

Csökkenni fog az államadóság

Magyar szerint olyan költségvetést terveznek, amelyben a GDP-arányos államadósság folyamatosan csökken. Kiemelte, hogy ugyanakkor a legfontosabb, hogy a negatív folyamatokat kell megszüntetni, így az inflációs problémákat.

Magasabb növekedés jöhet

Az EU-s átlagnál 2-3 százalékkal magasabb gazdasági növekedés jöhet 2027-től, amennyiben bejönnek a várakozások. Ezzel Magyar szerint felzárkózhatunk az EU-s átlaghoz.

A transzparenciát emeli ki a miniszterlenök

Szerinte ez a gazdasági növekedés egyik legfontosabb eleme, ezt Lengyelország példáján mutatja be Magyar Péter.

A végrehajtást is átalakítják

A miniszterelnök szerint kétmillió embert érint a probléma, és eddig nem megfelelően működött a végrehajtási rendszer. Ez átalakítják, erre az időre felfüggesztik az intézkedéseket, például a kilakoltatásokat. Mentesítenék a korrupciótól a rendszert.

A bejelentett, de be nem vezetett kedvezmények is maradnak

Az előző kormány bejelentett olyan kedvezményeket, mint például a 40 év feletti édesanyáknak járó adókedvezmény, amelyet még nem vezettek be, csak a jövőre ígértek. Magyar Péter szerint "minden olyan intézkedést megtartaak, ami a magyar embereknek jó".

Országjárásra indul Magyra Péter

Augusztus 20. után a magyar miniszterelnök ismét országjárásra indul, ahol "számonkérhetik majd őt".

Rengeteg EU-s pénz jöhet

Magyar szerint nem csupán a kohéziós pénzekről van most szó, hanem például Budapest a jövőben jelentős védelmi fejlesztéseket is kapacitálhat.

A negyedi negyedévtől jöhetnek a nyugdíjas SZÉP-kártya utalások

Ez csak elképzelés, és Magyar Péter nem szeretne felelőtlen ígéreteket tenni, de belengette, hogy naptári évben fog a nyugdíjasoknak 200 ezer forintnyi SZÉP-utalás járni. Az elképzelés szerint októbertől októberig vállalná a kormány ezeket.

Nem veszik el az édesanyáknak járó adómenteséget

A Tisza-kormány szeretné csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket, ehhez differenciáltan fognak támogatásokat, kedvezményeket adni, ami a jövedelmi helyzettől fog függeni.

Augusztusban megkapják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok

Zajlanak a kritériumok kialakítása annak, hogy a 2026-os szeptemberi iskolakezdés előtt a rászoruló családok 100 ezer forintot kapjanak segítségként. A kampányban 700 ezer családról volt szó, ezt a számot most nem erősítette meg a miniszterelnök.

2 százalékos gazdasági növekedés lehet idén

... ugyanakkor ez instabil, mivel több projektet át kell vizsgálni, ezeket át kell keretezni és lesznek olyanok, amelyeket leállíthatnak. Az ÁFA csökkentése mellett az adócsökkentés is előkerült, ami pörgetheti a gazdaságot, de Magyar Péter szerint komplex szemlélet kell.

Több projekt fut

A miniszterelnök szerint "senki nem fog szabadságra menni idén nyáron a minisztériumokban", ezzel hangsúlyozva, hogy mennyire nagy munkát vár az új kormánytól a közeljövőben. A fejlesztéseket szeretnék elindítani, de korábbi kormány hibái miatt ez nem lesz egyszerű. Ígéretet kapott több európai vezetőtől, hogy megkapják az EU-s pénzeket ehhez, méghozzá minél nagyobbat.

Egyeztetések zajlanak az EU-val

Előkerült a magyar kormány tárgyalása az Európai Unióval, Magyar Péter szerint folyamatosak az egyeztetések, "sűrű hét következik". Hozzátette, hogy "jól haladnak a tárgyalások". Szerinte az EU pozitívan áll hozzá a témához, de a helyzet nehéz, mert 3 hónap alatt kell szerinte elvégezni a munkát. 3800 milliárd forintnyi pénz kérdése a tét.

A korrupcióellenes intézkedések hozzájárulhatnak a tárgyalások elősegítéséhez.

Csökken a képviselőknek adott kiegészítő juttatások

A miniszterelnök szerint "egyetlen képviselő se várjon meggazdagodást a munkája során", szerinte ez egy szolgálat. Ennek fényében drasztikusan csökkentik a nekik fizetésen felül adott egyéb juttatásokat, például a telefonkeretet. Magyar Péter szerint innentől kezdve nem lesznek megkülönböztetések az autókon a politikusok számára.

Csökkennek a fizetések a kormányban

A miniszterelnök szerint csökkenni fognak a fizetések a kormányban, Magyar Péter miniszterelnökként 2,3 millió forintot kap majd, ezt kiegészíti a képviselői juttatása, együtt bruttó 3,8 millió forintot vihet haza. Ehhez fognak igazodni a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetései is.

A piac is előkerül

Alacsonyabbak a kötvényhozamok, rengeteget spórol az állam - mondta a Moody's tegnapi értékelésére reagálva. Magyar Péter szerint szerint augusztusban jön az új költségvetés, szeretnék fenntartani a most megelőlegezett bizalmat az új kormánynak. Szeretné megvágni a kormányzati működésre kiadott kereteket, négy év alatt egy évnyi pénzt spórolnának meg csak a parlament működésén.

Orbán Viktor is előkerül

A korábbi magyar kormányfő korábban "leltárt" tartott egy közösségi médiás videóban, amiben a Fidesz vezetője az előző kormány eredményeit méltatta. Erre reagálva Magyar Péter szerint "valódi" képet kell adni a magyar embereknek, példaként a többször módosított költségvetést említette. Szerinte lehettek eltitkolt tételek, de még nem "nem látják az összes csontvázat". Kármán András pénzügyminiszter dolgozik a helyzet feltárásán.

Az előző kormány szerinte "légvárakra" építette a gazdaságot, ezzel elvesztette a külföldi befektetők bizalmát.

Minden sejtésünknél rosszabb a helyzet Magyar Péter szerint

A miniszterelnök szerint egyre több dolog derül ki az eddigi kormányzat ügyeiről, amiről kifejtette, hogy folyamatosan csontvázak esnek ki a szekrényből. Megemlítette a honvédelmi minisztérium keretszerződését a 4iG-val, a közlekedési minisztériumban kibukott 286 milliárd forintos be nem vallott kiadást.

Az első negyven napot értékeli a miniszterelnök

Ez minden idők leggyorsabb kormányalakítása - jelentett ki Magyar Péter, majd hozzátette, vége van a kampánynak.

Kiemelte, hogy elkezdődött az érdemi munka, egyre több személyt mutatnak be hamarosan.

Újabb információkat árult el az RTL

A televíziós csatorna előzetese szerint a magyar miniszterelnök arra készül, hogy csökkenti a fizetéseket a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők, és a polgármesterek fizetését is. Magyar Péter miniszterelnökként bruttó 3,8 millió forintot kap majd a munkájáért, ez jelentős csökkenés a korábbiakhoz képest.

