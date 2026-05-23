Megszólalt a MÁV-vezér a vasúti balesetről

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon közölte, hogy
Gyománál helyreállították a múlt heti siklásban megrongálódott vágányt, így mától ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A baleset után azonnal megkezdték a műszaki helyreállítást, már másnap reggel megindulhatott a forgalom az egyik vágányon.
A Keleti pályaudvarról Lőkösházára tartó, Gyomáról ma 10:12-kor továbbinduló Békés InterCity haladt át elsőként a helyreállított sínpáron. A helyreállítás során mintegy 360 méteren építették újjá a pályát: elbontották a sérült szakaszt, ágyazati anyagot cseréltek, közel 600 betonaljat építettek be, három hosszúsínt és négy szigetelt sínt cseréltek ki, valamint pótolták a megsérült berendezéseket is - sorolja a vezető.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lehoczky Péter
