Megszólalt a MÁV-vezér a vasúti balesetről

Helyreállították a Gyománál múlt héten kisiklás miatt megrongálódott vasúti vágányt, így mától ismét mindkét sínpáron közlekedhetnek a vonatok – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A baleset után azonnal megkezdték a műszaki helyreállítást, már másnap reggel megindulhatott a forgalom az egyik vágányon.

A Keleti pályaudvarról Lőkösházára tartó, Gyomáról ma 10:12-kor továbbinduló Békés InterCity haladt át elsőként a helyreállított sínpáron. A helyreállítás során mintegy 360 méteren építették újjá a pályát: elbontották a sérült szakaszt, ágyazati anyagot cseréltek, közel 600 betonaljat építettek be, három hosszúsínt és négy szigetelt sínt cseréltek ki, valamint pótolták a megsérült berendezéseket is - sorolja a vezető.

