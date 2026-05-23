  • Megjelenítés
Megszólalt a MÁV-vezér a vasúti balesetről
Gazdaság

Megszólalt a MÁV-vezér a vasúti balesetről

Portfolio
Helyreállították a Gyománál múlt héten kisiklás miatt megrongálódott vasúti vágányt, így mától ismét mindkét sínpáron közlekedhetnek a vonatok – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon közölte, hogy

Gyománál helyreállították a múlt heti siklásban megrongálódott vágányt, így mától ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A baleset után azonnal megkezdték a műszaki helyreállítást, már másnap reggel megindulhatott a forgalom az egyik vágányon.

A Keleti pályaudvarról Lőkösházára tartó, Gyomáról ma 10:12-kor továbbinduló Békés InterCity haladt át elsőként a helyreállított sínpáron. A helyreállítás során mintegy 360 méteren építették újjá a pályát: elbontották a sérült szakaszt, ágyazati anyagot cseréltek, közel 600 betonaljat építettek be, három hosszúsínt és négy szigetelt sínt cseréltek ki, valamint pótolták a megsérült berendezéseket is - sorolja a vezető.

Még több Gazdaság

Száz hajót térített el Washinton a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán

Tisza-kormány: jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja!

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lehoczky Péter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Megjött a figyelmeztetés Brüsszelből: drámai tempóban omlott össze a magyarok védőhálója
Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
Megjött Magyarország bizonyítványa a Moody's-tól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility