Megvan a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának.

Dr. Sirály Katalint kértem fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkárának

- írja a Facebookon Vitézy Dávid Közlekedési és beruházási miniszter.

A politikus közlése alapján Dr. Sirály Katalin az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a University of Birmingham és a párizsi Panthéon–Assas II. Egyetemen is folytatott tanulmányokat, utóbbin nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát. A jogi szakvizsgát 2002-ben tette le, azóta ügyvédként tevékenykedett.

Összetett, sokszor nemzetközi infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzési eljárások és uniós finanszírozású projektek jogi támogatásán dolgozott.

Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében

a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont,

írja Vitézy.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

