Riasztó adatok láttak napvilágot: ez a két hétköznapi szokás felelős a megelőzhető daganatok feléért

Az elemzés a 2022-es adatokat vizsgálta, amikor közel 19 millió új rákos megbetegedést regisztráltak világszerte. A kutatók megállapították, hogy
az esetek mintegy 38 százaléka harminc módosítható kockázati tényezővel állt összefüggésben.
Ezek között szerepel a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas testtömegindex, az elégtelen fizikai aktivitás, a légszennyezés és az ultraibolya sugárzás. Ide sorolhatók továbbá a fertőző kórokozók, valamint számos munkahelyi ártalom is. A kutatás újdonsága, hogy elsőként vizsgálta együttesen a fertőzéses eredetű daganatokat a viselkedési, környezeti és foglalkozási kockázatokkal.
A megelőzhető daganatos megbetegedések
legfőbb kockázati tényezője a dohányzás, amely az összes rákos eset 15 százalékáért volt felelős.
A férfiaknál különösen magas ez az arány, náluk a dohányzás az új esetek 23 százalékához járult hozzá. A második legjelentősebb életmódbeli tényező az alkoholfogyasztás volt. Ez az új rákos megbetegedések 3,2 százalékát, mintegy 700 ezer esetet okozott. E két tényező együttesen a megelőzhető daganatos esetek közel felét teszi ki.
A légszennyezés hatása régiónként jelentősen eltér. Kelet-Ázsiában a nők tüdőrákos eseteinek mintegy 15 százalékáért, míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a férfiak tüdőrákos eseteinek körülbelül 20 százalékáért a légszennyezés volt felelős.
A fertőzések az új rákos megbetegedések hozzávetőleg 10 százalékával álltak összefüggésben.
A nők körében a megelőzhető daganatok legnagyobb hányadát a magas kockázatú humán papillomavírus (HPV) okozta méhnyakrák tette ki. Bár a HPV ellen már létezik hatékony védőoltás, a világ számos régiójában továbbra is alacsony az átoltottság. A gyomorrák főként a férfiaknál gyakoribb, és nagyrészt a dohányzással hozható összefüggésbe. Emellett jelentős szerepet játszanak benne a zsúfoltságból, a hiányos higiéniás viszonyokból, valamint a tiszta ivóvízhez való korlátozott hozzáférésből eredő fertőzések is.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy ez az első olyan globális elemzés, amely számszerűsíti a megelőzhető okokból eredő rákkockázatot. A kutatás országonként és népességcsoportonként lebontva is bemutatja a mintázatokat. Az eredmények alapján a hatékony rákmegelőzéshez célzott politikai elkötelezettségre van szükség. Továbbá olyan egészségügyi beruházások kellenek, amelyeket az adott népességcsoportok specifikus kockázati profiljához igazítanak. A tanulmány a Nature Medicine folyóiratban jelent meg.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Zelenszkij bemondta: Oroszország arra készül, hogy beveti a rettegett Oresnyiket Ukrajna ellen
Az ukrán elnök szerint a főváros is célpont lehet.
Ez aztán a fordulat: Trump egyszerűen kizárta Izraelt a sorsdöntő tárgyalásról
Vége a legendás kapcsolatnak.
Kiderült néhány részlet, miről fog beszélni Magyar Péter
Ez az első nagyinterjúja.
Eszünkbe is alig jutnak, mégis nagy hatással voltak a világháborúra – Itt van a nagy világégés három leginkább alulértékelt kézifegyvere
Sokkal jobbak voltak, mint amennyi elismerést kaptak.
Tűzszüneti megállapodás jöhet Amerika és Irán között!
60 napos hosszabbítás jöhet.
Iráni konfliktus: nagy előrelépés jöhet
Rövidesen jöhet a bejelentés.
Megszólalt a MÁV-vezér a vasúti balesetről
Véget ért a helyreállítás.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo