Riasztó adatok láttak napvilágot: ez a két hétköznapi szokás felelős a megelőzhető daganatok feléért

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) átfogó elemzése szerint a világon diagnosztizált rákos megbetegedések több mint harmada megelőzhető lenne. A tüdő-, a gyomor- és a méhnyakrák teszi ki ezen esetek közel felét. Ez azt jelenti, hogy évente több millió daganatos haláleset lenne elkerülhető orvosi beavatkozással, életmódváltással, valamint a környezeti és munkahelyi kockázatok csökkentésével - jelentette a Sciencealert.

Az elemzés a 2022-es adatokat vizsgálta, amikor közel 19 millió új rákos megbetegedést regisztráltak világszerte. A kutatók megállapították, hogy

az esetek mintegy 38 százaléka harminc módosítható kockázati tényezővel állt összefüggésben.

Ezek között szerepel a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas testtömegindex, az elégtelen fizikai aktivitás, a légszennyezés és az ultraibolya sugárzás. Ide sorolhatók továbbá a fertőző kórokozók, valamint számos munkahelyi ártalom is. A kutatás újdonsága, hogy elsőként vizsgálta együttesen a fertőzéses eredetű daganatokat a viselkedési, környezeti és foglalkozási kockázatokkal.

A megelőzhető daganatos megbetegedések

legfőbb kockázati tényezője a dohányzás, amely az összes rákos eset 15 százalékáért volt felelős.

A férfiaknál különösen magas ez az arány, náluk a dohányzás az új esetek 23 százalékához járult hozzá. A második legjelentősebb életmódbeli tényező az alkoholfogyasztás volt. Ez az új rákos megbetegedések 3,2 százalékát, mintegy 700 ezer esetet okozott. E két tényező együttesen a megelőzhető daganatos esetek közel felét teszi ki.

A légszennyezés hatása régiónként jelentősen eltér. Kelet-Ázsiában a nők tüdőrákos eseteinek mintegy 15 százalékáért, míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a férfiak tüdőrákos eseteinek körülbelül 20 százalékáért a légszennyezés volt felelős.

A fertőzések az új rákos megbetegedések hozzávetőleg 10 százalékával álltak összefüggésben.

A nők körében a megelőzhető daganatok legnagyobb hányadát a magas kockázatú humán papillomavírus (HPV) okozta méhnyakrák tette ki. Bár a HPV ellen már létezik hatékony védőoltás, a világ számos régiójában továbbra is alacsony az átoltottság. A gyomorrák főként a férfiaknál gyakoribb, és nagyrészt a dohányzással hozható összefüggésbe. Emellett jelentős szerepet játszanak benne a zsúfoltságból, a hiányos higiéniás viszonyokból, valamint a tiszta ivóvízhez való korlátozott hozzáférésből eredő fertőzések is.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ez az első olyan globális elemzés, amely számszerűsíti a megelőzhető okokból eredő rákkockázatot. A kutatás országonként és népességcsoportonként lebontva is bemutatja a mintázatokat. Az eredmények alapján a hatékony rákmegelőzéshez célzott politikai elkötelezettségre van szükség. Továbbá olyan egészségügyi beruházások kellenek, amelyeket az adott népességcsoportok specifikus kockázati profiljához igazítanak. A tanulmány a Nature Medicine folyóiratban jelent meg.

