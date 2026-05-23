Robbanás Tiszaújvárosban: lépéseket jelentett be a Mol
Halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz a rendőrség. A Mol saját vizsgálóbizottságot állított fel a péntek reggeli tiszaújvárosi üzemrobbanás ügyében - számolt be a Telex.

A tragédia a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, az Olefin-1 üzemben történt péntek reggel. Az érintett dolgozók egy karbantartási leállás után próbálták újraindítani a részleget. Ekkor eddig tisztázatlan okokból robbanás rázta meg a területet. A tüzet a tűzoltók még aznap délelőtt megfékezték, a vállalt szerint az üzemegység biztonságos leürítése már megkezdődött. A részletes kárfelmérési munkálatok csak ennek befejezése után indulhatnak el. A Mol jelezte, hogy

a többi petrolkémiai üzemük a terveknek megfelelően, zavartalanul működik.

A robbanásban egy munkatárs életét vesztette, kilencen pedig megsérültek, két embert már hazaengedtek Miskolcról. További hét sérült azonban még kórházi ápolásra szorul. Állapotuk stabil és javuló tendenciát mutat, de a Debrecenben kezelt páciensek egyikét jelenleg is lélegeztetni kell.

A Mol pszichológiai támogatást nyújt a balesetben érintett, valamint a mentésben részt vevő munkatársainak. A cég hangsúlyozta, hogy az ügy feltárásában teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal. A történtek miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást.

