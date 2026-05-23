Száz hajót térített el Washinton a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán
Az Egyesült Államok haditengerészete hat hét alatt száz kereskedelmi hajót irányított el Irán partjaitól egy tengeri blokád keretében – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) a Bloombergnek.

A blokádot április 13-án vezették be. Az intézkedés minden nemzet hajójára vonatkozik, amely iráni kikötőbe tart vagy onnan indul el. Ez egyaránt érinti a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl menti kikötőket.

A műveletben több mint 200 repülőgép és hadihajó vesz részt. Köztük található két repülőgép-hordozó csapásmérő kötelék és számos irányított rakétás romboló.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka szerint a blokád gazdaságilag "szorítóba tette" Iránt. A műveletek során négy hajót tettek üzemképtelenné. Ugyanakkor 26, humanitárius segélyt szállító hajó áthaladását engedélyezték.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri szűkülete, amelynek forgalma az ellenségeskedések kezdete óta gyakorlatilag leállt. A Bloomberg hajókövetési adatai alapján az utóbbi időben naponta csupán néhány hajó halad át a vízi úton, és ezek többsége iráni kötődésű.

Az iráni hajók feltehetően kikapcsolják az automatikus azonosító rendszerüket (AIS), hogy elkerüljék az észlelést. Ez a lépés tovább nehezíti a tengeri forgalom valós idejű nyomon követését.

