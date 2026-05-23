Tisza-kormány: Magyar Péter először adott miniszterelnökként nagyinterjút, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben
Tisza-kormány: Magyar Péter először adott miniszterelnökként nagyinterjút, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának. Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját ma este 19 órától az RTL Fókusz Plusz című műsorában láthatják a nézők.
Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját adta - Itt vannak a bejelentések

A Tisza-kormány vezetője először ad interjút a médiának a megválasztása óta. Az előzetes alapján a választási kampányban tett ígéretek is szóba kerültek.

Kiderült néhány részlet, miről fog beszélni Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása óta az első interjúját fogja adni az RTL Klubnak szombat este 19 órakor.

Jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja!

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy első miniszterelnöki nagyinterjúját ma este 19 órától az RTL Fókusz Plusz című műsorában láthatják a nézők. Az adást a dolgozószobájában veszik fel.

Érdekes találkozója lesz Magyar Péternek

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy az Eurogroup elnöke elfogadta a budapesti meghívást: június 25-26-án Magyarországon folytatják az egyeztetéseket Magyar Péter miniszterelnök részvételével.

Két új kinevezés érkezett Lannert Judittól

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közoktatásért felelős államtitkárrá nevezte ki Kókayné Lányi Mariettát, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként fog dolgozni.

A kutatóközpontok jövőjéről szavaz az ELTE

Az ELTE szavazást tart a hozzá tartozó kutatóközpontok jövőjéről, miután több intézmény jelezte: vissza szeretne térni a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA). Bár az egyetem vezetése biztosítani kívánja a véleménynyilvánítás lehetőségét, a váratlan döntés, az időzítés és a kérdések megfogalmazása komoly aggályokat vet fel a kutatók körében - írta a Telex.

Megvan a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának.

Az EU-források hazahozataláról tárgyalt Kármán András

Kármán András pénzügyminiszter pénteken este bemutatkozó találkozáson vett részt Valdis Dombrovskis-szal, az Európai Bizottság gazdasági és termelékenységi biztosával. Szóba került az RRF-források hazahozatala, amiről kollégáival, az Európai Bizottság delegációjának tagjaival hétfőtől péntekig Magyarországon tárgyalt a pénzügyminiszter.

Kármán posztja szerint Dombrovskis ehhez kapcsolódóan egy eheti interjúban is úgy fogalmazott, hogy

Jók a kilátások a források felszabadítására.

 
Magyar Péter Brüsszelbe készül, ezt viheti magával jövő héten a tárgyalásokra

Orbán Anita a prágai Globsec konferencián ismertette a frissen megválasztott kormány külpolitikai irányvonalát. A beszélgetés fókuszában az uniós források gyors felszabadítása, a jogállamiság helyreállítása, a szomszédságpolitika újraépítése, valamint a korábbi rendszer elszámoltatása állt - írta meg a 444.hu.

Vitézy Dávid: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás hiányzik az idei büdzséből

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást – köztük az autópálya-koncesszió díját, a Budapest–Belgrád vasút és az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költségeit – nem tüntettek fel az idei költségvetésben. A miniszter szerint a hiányzó tételek mind leszerződött, kötelezettségvállalással terhelt kiadások, amelyeket azért hallgattak el, hogy a választások előtt kedvezőbb hiányszámokat mutathassanak. Vitézy a költségvetés meghamisításának nevezi az esetet, és közölte, hogy a Pénzügyminisztériummal közösen dolgoznak a központi büdzsé valós helyzetének feltárásán.

Kegyelmi ügy: Balog Zoltán református püspök kérte, hogy kapjon kegyelmet Kónya Endre

Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Novák Katalin volt államfőnél, valamint annak kabinetfőnökénél Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében  számolt be a HVG. Bár az illetékes szervek és az igazságügyi miniszter is elutasítást javasoltak, a köztársasági elnök a szokásos eljárásrendet megkerülve mégis aláírta a határozatot.

Orbán Viktorra hivatkozva visszautasította a nagy ajánlatot Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben utasította vissza a társult tagságra vonatkozó német javaslatot. A politikus méltánytalannak nevezte az indítványt, mivel az szavazati jog nélkül hagyta volna Kijevet az Európai Unióban, írja a Reuters.

Végleg betelt a pohár a BGE-n: a rektor azonnali távozását követelik

A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorták az egyetemet - írta a Qubit.

Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért

A Fidesz-frakció több parlamenti bizottságban is tagcseréket hajt végre az Országgyűlés alakuló ülésén elfogadott összetételhez képest. Orbán Anita külügyminiszter a helsingborgi NATO-külügyminiszteri találkozón vesz részt, ahol személyesen egyeztetett Andrij Szibihával, Ukrajna külügyminiszterével is. Közben Vitézy Dávid arról beszélt, hogy a kormány kiemelt ügyként kezeli a budapesti repülőtér kapacitásbővítését és jobb megközelíthetőségét, beleértve a kötöttpályás kapcsolat megvalósítását, Magyar Péter pedig felszólította Novák Katalint, hogy három év után szólaljon meg a kegyelmi ügy részleteiről, miután a Sándor-palota nyilvánosságra hozott dokumentumai szerint K. E. kegyelmi ügyében az iratokból nem derül ki egyértelműen, mi indokolta a pozitív döntést.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

The Science of Football

AI in Energy 2026

Financial IT 2026

Portfolio X-Cycling Day

