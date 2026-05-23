Tiszaújvárosi robbanás: halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indult nyomozás

A tiszaújvárosi balesetet követően a négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállították. A betegek kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedtek, orvosi ellátásuk folyamatos. Bár egyikük jelenleg gépi lélegeztetésre szorul, szombatra mind a négy érintett állapota stabillá vált.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy

az ügyben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik eljárás.

Janasóczki Attila szóvivő tájékoztatása szerint a pénteki hosszas helyszíni szemlét követően most a szakértőkön a sor, hogy feltárják a tragédia pontos okait. A rendőrségi és katasztrófavédelmi vizsgálatok lezárása hetekbe vagy akár hónapokba is telhet. A végleges eredmények tükrében a cselekmény jogi minősítése a későbbiekben még változhat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János