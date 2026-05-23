  • Megjelenítés
Tiszaújvárosi robbanás: halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indult nyomozás
Gazdaság

Tiszaújvárosi robbanás: halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indult nyomozás

Portfolio
Egy ember életét vesztette, négyen pedig súlyosan megsérültek a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanásban. A hatóságok halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indítottak nyomozást a BOON információi szerint, a kórházban ápolt sérültek állapota időközben stabilizálódott.

A tiszaújvárosi balesetet követően a négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállították. A betegek kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedtek, orvosi ellátásuk folyamatos. Bár egyikük jelenleg gépi lélegeztetésre szorul, szombatra mind a négy érintett állapota stabillá vált.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy

az ügyben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik eljárás.

Janasóczki Attila szóvivő tájékoztatása szerint a pénteki hosszas helyszíni szemlét követően most a szakértőkön a sor, hogy feltárják a tragédia pontos okait. A rendőrségi és katasztrófavédelmi vizsgálatok lezárása hetekbe vagy akár hónapokba is telhet. A végleges eredmények tükrében a cselekmény jogi minősítése a későbbiekben még változhat.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

A kutatóközpontok jövőjéről szavaz az ELTE

Jön az év eddigi legmelegebb napja!

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Megjött a figyelmeztetés Brüsszelből: drámai tempóban omlott össze a magyarok védőhálója
Kongatják a vészharangot: továbbterjedhet a halálos járvány
Megjött Magyarország bizonyítványa a Moody's-tól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility