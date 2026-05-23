Tiszaújvárosi robbanás - stabil a Debrecenben kezelt sérültek állapota
MTI
Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül - tájékoztaott az egyetem sajtóközpontja.

Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

