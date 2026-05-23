Végleg betelt a pohár a BGE-n: a rektor azonnali távozását követelik

A kezdeményezők rámutatnak: bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg.

Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta.

A dokumentum szerint az egyetem és a fenntartó vezetésének lépései súlyosan megrendítették a munkavállalók és a hallgatók bizalmát. Az oktatásszervezési és működési átalakítások sok esetben szakmailag megalapozatlanok és erőltetettek voltak, ezek a lépések teljesen figyelmen kívül hagyták az intézményi tapasztalatokat. A petíció rögzíti, hogy a hibás döntések következményeit és terheit a vezetés rendre az oktatókra és a dolgozókra hárítja.

Komoly aggodalomra ad okot továbbá az egyetemi vagyon és az ingatlanok hasznosításának átláthatatlansága. A petíció aláírói ezért a rektor távozásán túl teljes körű vizsgálatot sürgetnek minden olyan esetben, ahol felmerülhet az intézmény érdekeinek megsértése vagy a hanyag vagyongazdálkodás gyanúja.

