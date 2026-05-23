Vitézy Dávid: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás hiányzik az idei büdzséből
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást – köztük az autópálya-koncesszió díját, a Budapest–Belgrád vasút és az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költségeit – nem tüntettek fel az idei költségvetésben. A miniszter szerint a hiányzó tételek mind leszerződött, kötelezettségvállalással terhelt kiadások, amelyeket azért hallgattak el, hogy a választások előtt kedvezőbb hiányszámokat mutathassanak. Vitézy a költségvetés meghamisításának nevezi az esetet, és közölte, hogy a Pénzügyminisztériummal közösen dolgoznak a központi büdzsé valós helyzetének feltárásán.

Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében!

- kezdi a Facebook-posztját Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A politikus közlése szerint zajlik az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása, és már az első napokban kiderült, hogy

sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán, miközben ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

Ez csalás, a költségvetés meghamisítása

- hangsúlyozza Vitézy.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

