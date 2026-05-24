FONTOS Globális szénkibocsátás és dekarbonizáció 2025-ben: kibillent az egyensúly, de van némi fény az alagút végén
Az afrikai ország megtöri a gazdasági mintát: egyetlen beruházással berobbant kulcsfontosságú piacra
Zimbabwe történelmet írt azzal, hogy a Prospect Lithium Zimbabwe, a kínai Csöcsiang Huajou Cobalt leányvállalata a múlt hónapban elindította Afrika első lítium-szulfát szállítmányát a Harare melletti Arcadia bányából - írta meg a South China Morning Post.

A 400 millió dolláros beruházásból megépült üzem évi 50 ezer tonna lítium-szulfát előállítására képes. Ez egy olyan köztes termék, amelyet tovább lehet finomítani lítium-hidroxiddá és lítium-karbonáttá, amelyek az akkumulátorgyártás alapvető nyersanyagai. A vállalat a szállítmányt "mérföldkőnek" nevezte, és kiemelte, hogy ez az első, afrikai kontinensen előállított lítiumsó.

Az áttörés közvetlenül összefügg azzal, hogy Harare idén februárra előrehozta a feldolgozatlan ásványkincsek exporttilalmát.

Az intézkedés célja kettős volt: egyrészt a széles körben elterjedt csempészet visszaszorítása, másrészt pedig az, hogy az ország a lehető legnagyobb hozzáadott értéket nyerje ki az ásványkincseiből.

A szabályozás hatása gyorsan megmutatkozott, hiszen a kínai cégek összesen több mint 1,4 milliárd dollárt fektettek zimbabwei bányák fejlesztésébe és feldolgozóüzemek építésébe, hogy megfeleljenek az új előírásoknak. A helyben végzett feldolgozással a Huajou például mentesülhet a feldolgozatlan ércsűrítmények exportjára kivetett 10 százalékos adó alól. Zimbabwe ezzel igyekszik kitörni abból a több évtizedes mintából, amelyben az afrikai bányászat lényegében a puszta kitermelésre és a nyersanyagok elszállítására korlátozódott. Az Arcadia üzem termelésének beindulásával az ország a globális lítium-értéklánc jelentős szereplőjévé válhat.

