Donald Trump újra posztolt, egyre közelebb lehet az amerikai–iráni alku

Újabb bejegyzésben kommentálta az iráni tárgyalásokat Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett posztjában azt írta, hogy
ha sikerül megállapodást kötnie Iránnal, az teljesen más lesz, mint a Barack Obama nevéhez kötött korábbi nukleáris egyezmény.
Trump szerint az Obama-adminisztráció megállapodása „óriási mennyiségű készpénzt” adott Iránnak, miközben „nyílt utat biztosított” Teherán számára az atomfegyver megszerzéséhez. A mostani tárgyalásokról azt írta, hogy azok ennek pontos ellentétei lennének.
Az amerikai elnök elismerte, hogy a megállapodás még nincs teljesen letárgyalva.
Posztjában azt írta, hogy senki sem látta még a készülő egyezséget, és nem is tudni pontosan, milyen lesz a végleges forma.
Trump élesen nekiment a kritikáknak is. Úgy fogalmazott, hogy az emberek ne hallgassanak azokra a vesztesekre, akik olyan megállapodást bírálnak, amiről semmit sem tudnak. Saját tárgyalási képességeit hangsúlyozva azt írta, hogy nem köt rossz üzleteket.
