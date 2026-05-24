Donald Trump újra posztolt, egyre közelebb lehet az amerikai–iráni alku
Gazdaság

Újabb üzenetet tett közzé Donald Trump az iráni tárgyalásokról. Az amerikai elnök a Truth Socialön arról írt, hogy ha megszületik a megállapodás Teheránnal, az „jó és megfelelő” egyezség lesz, és teljesen szembemegy majd Barack Obama korábbi nukleáris alkújával.

Újabb bejegyzésben kommentálta az iráni tárgyalásokat Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett posztjában azt írta, hogy

ha sikerül megállapodást kötnie Iránnal, az teljesen más lesz, mint a Barack Obama nevéhez kötött korábbi nukleáris egyezmény.

Trump szerint az Obama-adminisztráció megállapodása „óriási mennyiségű készpénzt” adott Iránnak, miközben „nyílt utat biztosított” Teherán számára az atomfegyver megszerzéséhez. A mostani tárgyalásokról azt írta, hogy azok ennek pontos ellentétei lennének.

Az amerikai elnök elismerte, hogy a megállapodás még nincs teljesen letárgyalva.

Posztjában azt írta, hogy senki sem látta még a készülő egyezséget, és nem is tudni pontosan, milyen lesz a végleges forma.

Trump élesen nekiment a kritikáknak is. Úgy fogalmazott, hogy az emberek ne hallgassanak azokra a vesztesekre, akik olyan megállapodást bírálnak, amiről semmit sem tudnak. Saját tárgyalási képességeit hangsúlyozva azt írta, hogy nem köt rossz üzleteket.

