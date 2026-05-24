  • Megjelenítés
Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép
Gazdaság

Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Portfolio
Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása átmenetileg enyhítette a szárazságot, de az aszályhelyzet továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon, írja a The Weather on Maps. A júniusi szezonális előrejelzések alapján lehetnek ugyan kedvezőbb periódusok és több zápor-zivatar is érkezhet, de országos, tartós fordulat egyelőre nem látszik.

Továbbra is az egyik legfontosabb kérdés Magyarországon, hogy mikor enyhülhet az egyre súlyosabb aszályhelyzet. Az elmúlt hetek esői ugyan átmenetileg javítottak a helyzeten, de a szakértők szerint ez még messze nem elegendő ahhoz, hogy az évek óta halmozódó csapadékhiány érdemben csökkenjen.

A The Weather on Maps elemzése szerint a május közepén érkezett hullámzó front sok helyen jelentős mennyiségű esőt hozott. Délnyugat-Magyarországon helyenként egy hét alatt több mint egy havi csapadék hullott le, országos szinten pedig 30–60 milliméter közötti mennyiségek érkeztek. Ez elsősorban arra volt elegendő, hogy a vetések kedvezőbb körülmények között fejlődjenek tovább, de a mélyebb talajrétegek vízhiányát nem tudta érdemben megszüntetni.

A helyzet ráadásul területileg is nagyon eltérő. A Dunántúl délnyugati része most is kedvezőbb helyzetben van, míg a Tiszántúl továbbra is az egyik legszárazabb térségnek számít.

A júniusi kilátásokkal kapcsolatban a meteorológusok szezonális előrejelzéseket vizsgálnak, amelyek nem konkrét napi időjárást próbálnak megjósolni, hanem nagyobb léptékű tendenciákat. Ezek alapján Európa nagy részén továbbra is anticiklonális, vagyis inkább száraz időjárási helyzetek lehetnek túlsúlyban. Ez általában kevesebb frontot és ritkább tartós csapadékot jelent.

Még több Gazdaság

Politikai válság Törökországban, rohamrendőrök törtek be a legnagyobb ellenzéki párt székházába

Két nagy pályafelújítás jön a MÁV-nál

Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, reagált a Fidesz Magyar Péter állításaira

A modellek arra utalnak, hogy a Mediterráneum térségében időnként kialakulhatnak sekély légörvények, amelyek növelhetik a záporok és zivatarok esélyét Közép-Európában is. Magyarország számára ez elsősorban a Dunántúlon hozhat kedvezőbb csapadékviszonyokat.

A probléma az, hogy a nyári konvektív csapadék rendkívül egyenetlen. Egy-egy intenzív zivatar lokálisan sok esőt adhat, miközben néhány kilométerrel arrébb szinte semmi sem hullik. Ezért még egy csapadékosabb június sem feltétlenül jelent valódi megoldást az aszályra.

A szezonális modellek továbbra sem mutatnak igazán megnyugtató képet Magyarország számára. Bár a rövidebb távú, kéthetes előrejelzések valamivel több csapadékot valószínűsítenek, a havi anomáliák alapján a megszokottnál szárazabb időjárás lehet túlsúlyban.

A hőmérsékleti előrejelzések ennél is egyértelműbbek. Szinte egész Európában pozitív, 1–2 fokos hőmérsékleti anomália látható a modelleken, vagyis a június az átlagosnál melegebb lehet. A szakértők szerint a szezonális rendszerek hajlamosak lehetnek kissé túlbecsülni a hőmérsékletet, de még így is nagy valószínűséggel meleg nyárkezdetre kell készülni.

Címlapkép forrása: Cavan Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke
Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek
Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility