Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Továbbra is az egyik legfontosabb kérdés Magyarországon, hogy mikor enyhülhet az egyre súlyosabb aszályhelyzet. Az elmúlt hetek esői ugyan átmenetileg javítottak a helyzeten, de a szakértők szerint ez még messze nem elegendő ahhoz, hogy az évek óta halmozódó csapadékhiány érdemben csökkenjen.
A The Weather on Maps elemzése szerint a május közepén érkezett hullámzó front sok helyen jelentős mennyiségű esőt hozott. Délnyugat-Magyarországon helyenként egy hét alatt több mint egy havi csapadék hullott le, országos szinten pedig 30–60 milliméter közötti mennyiségek érkeztek. Ez elsősorban arra volt elegendő, hogy a vetések kedvezőbb körülmények között fejlődjenek tovább, de a mélyebb talajrétegek vízhiányát nem tudta érdemben megszüntetni.
A helyzet ráadásul területileg is nagyon eltérő. A Dunántúl délnyugati része most is kedvezőbb helyzetben van, míg a Tiszántúl továbbra is az egyik legszárazabb térségnek számít.
A júniusi kilátásokkal kapcsolatban a meteorológusok szezonális előrejelzéseket vizsgálnak, amelyek nem konkrét napi időjárást próbálnak megjósolni, hanem nagyobb léptékű tendenciákat. Ezek alapján Európa nagy részén továbbra is anticiklonális, vagyis inkább száraz időjárási helyzetek lehetnek túlsúlyban. Ez általában kevesebb frontot és ritkább tartós csapadékot jelent.
A modellek arra utalnak, hogy a Mediterráneum térségében időnként kialakulhatnak sekély légörvények, amelyek növelhetik a záporok és zivatarok esélyét Közép-Európában is. Magyarország számára ez elsősorban a Dunántúlon hozhat kedvezőbb csapadékviszonyokat.
A probléma az, hogy a nyári konvektív csapadék rendkívül egyenetlen. Egy-egy intenzív zivatar lokálisan sok esőt adhat, miközben néhány kilométerrel arrébb szinte semmi sem hullik. Ezért még egy csapadékosabb június sem feltétlenül jelent valódi megoldást az aszályra.
A szezonális modellek továbbra sem mutatnak igazán megnyugtató képet Magyarország számára. Bár a rövidebb távú, kéthetes előrejelzések valamivel több csapadékot valószínűsítenek, a havi anomáliák alapján a megszokottnál szárazabb időjárás lehet túlsúlyban.
A hőmérsékleti előrejelzések ennél is egyértelműbbek. Szinte egész Európában pozitív, 1–2 fokos hőmérsékleti anomália látható a modelleken, vagyis a június az átlagosnál melegebb lehet. A szakértők szerint a szezonális rendszerek hajlamosak lehetnek kissé túlbecsülni a hőmérsékletet, de még így is nagy valószínűséggel meleg nyárkezdetre kell készülni.
