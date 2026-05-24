Globális szénkibocsátás és dekarbonizáció 2025-ben: kibillent az egyensúly, de van némi fény az alagút végén

A 2025-ös év a globális szénciklus szempontjából egyszerre aggasztó és reményt keltő képet rajzol. A légköri szén-dioxid-koncentráció és az emberi eredetű szénkibocsátás újabb rekordot dönt, miközben az energiarendszer dekarbonizációja először mutat valódi szerkezeti változást. Ugyanakkor a természetes szénelnyelőkön – különösen a szárazföldi bioszférán – a klímaváltozás látható nyomokat hagy.

A szénkibocsátás állapota és a légköri szén-dioxid

A május közepén publikált Global Carbon Budget 2025 szerint a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből és a cementgyártásból származó szén-dioxid-kibocsátás 2025-ben 1%-kal emelkedett (a bizonytalansági tartomány 0,2–1,7%-os növekedés), és 10,4 milliárd tonna szénre (GtC), átszámítva 38,1 milliárd tonna szén-dioxidra rúgott, ami újabb történelmi csúcs.

A Carbon Monitor ágazati alapú, közel valós idejű adatai minimálisan eltérő képet adnak: 0,7%-os globális növekedést jeleznek 2025-re (1. ábra), a fosszilis és ipari kibocsátás összegét 37,2 ± 0,3 milliárd tonna szén-dioxidra teszik. A földhasználati változásokból származó kibocsátás eközben mintegy 1,1 GtC-ra mérséklődött az El Niño-viszonyok elmúltával, így az összes antropogén kibocsátás 11,5 GtC-re (42,2 GtCO₂) becsülhető.

1. ábra: A globális szén-dioxid-kibocsátás 2025-ben. Az 1990 és 2025 közötti éves globális szén-dioxid-kibocsátás, kibocsátó szektorok szerinti bontásban és a nem fosszilis energiaforrások révén elkerült kibocsátás (Scope 4). A fekete szaggatott vonal a földhasználat-változást is magában foglaló teljes kibocsátást jelzi. A bal felső sarokban található panel a napi kibocsátási dinamikát mutatja 2019 és 2025 között. A regionális bontások (jobb oldali oszlopok) azonosítják a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből és az ipari folyamatokból származó globális szén-dioxid-kibocsátáshoz, valamint a Scope 4 keretében elkerült kibocsátáshoz hozzájáruló tényezőket. (Forrás: Deng és munkatársai (2026))

Ezzel párhuzamosan a légköri szén-dioxid-koncentráció 2025-ben 425,6 ppm-re emelkedett, 53%-kal meghaladva az iparosodás előtti mintegy 278 ppm-es szintet. Az NOAA legutóbbi, 2026 februári adatai szerint a globális légköri szén-dioxid-koncentráció tovább nőtt, 428.5 ppm-re. A 2025-re számolt éves légköri szén-dioxid-növekmény 2,1 ppm volt, ami egy ENSO-semleges évre jellemző érték (sem az El Niño-, sem pedig a La Niña-fázis nem alakult ki, a rendszer a kettő közötti semleges állapotban van), és jelentős visszaesés a 2024-es rendkívüli 3,73 ppm-es éves növekményhez képest, amely az 1959 óta tartó megfigyelési sorozat csúcsát jelentette. A háttér 2025-re sokkal nyugodtabb lett: az El Niño elcsendesedett, a szárazföldi szénelnyelő pedig részben helyreállt (3,1 GtC, szemben a 2024-es 1,9 GtC-val).

Az elmúlt évtizedben az összes emberi eredetű kibocsátás már lassabb ütemben nőtt (évi 0,3% a 2015–2024 közötti időszakban), mint az azt megelőző évtizedben (évi 1,9% a 2005–2014 közötti időszakban).

A lassulás azonban még messze nem elegendő. A 2026 januárjától hátralévő szénbüdzsé az 1,5 °C-os melegedés 50%-os valószínűségű korlátozásához nagyjából 50 GtC (170 milliárd tonna szén-dioxid), a jelenlegi éves kibocsátási szinten négy év alatt elfogyhat. A 2 °C-os küszöbig is csak 290 GtC (1055 GtCO₂) marad, ami mintegy 25 évnyi mai kibocsátásnak felel meg. Ezek az adatok összhangban vannak a 1,5, illetve 2 fokos átlépés becsült időpontjaival.

A természetes szénelnyelők: óceánok és a szárazföldi bioszféra

A légkörbe juttatott szén-dioxid mintegy felét az óceánok és a szárazföldi bioszféra nyelték el (2. ábra). Friedlingstein és munkatársai (2026) adatai szerint a 2015–2024-es évtizedben az óceánok a kibocsátás 29%-át vették fel (3,2 ± 0,4 GtC/év), a szárazföldi növényzet pedig 21%-át (2,4 ± 0,8 GtC/év). 2025-ben az óceánok az évtizedes átlagnak megfelelő mennyiségű szenet nyeltek el, kicsit kevesebbet, mint 2024-ben a véget érő El Niño-jelenséget követően.

2. ábra: A globális szén-dioxid-mérleg összetevői és azok időfüggő bizonytalanságai, külön-külön bemutatva (a) a fosszilis szén-dioxid-kibocsátásokat (EFOS), (b) a földhasználat-változásból származó kibocsátásokat (ELUC), (c) a légköri szén-dioxid-koncentráció növekedési ütemét (GATM), (d) az óceáni szén-dioxid-nyelőt (SOCEAN), (e) a szárazföldi szén-dioxid-nyelőt (SLAND), (f) és a mérleg egyensúlytalanságát (BIM), amit a több tétel nem foglal magában. Minden adat GtC/évben van megadva, a bizonytalansági határok pedig 1 szórásnyi eltérést jelölnek árnyékolt színnel. A piros pontok a 2025-re vonatkozó előrejelzéseinket jelzik, a piros hibasávok pedig a 2025-ös előrejelzések bizonytalanságát. (Forrás: Friedlingstein és munkatársai (2026))

A szárazföldi szénelnyelő képesség viszont 2024-ben drámaian visszaesett: mindössze 1,9 ± 1,1 GtC-ra, 37%-kal alacsonyabbra a 2022-es La Niña év 3,1 GtC-os értékénél. A trópusokon ez különösen markáns volt: a szénfelvétel a harmadára esett. Kanada, Brazília és Bolívia óriás tűzvészei is rekord kibocsátást okoztak.

A szárazföldi szénelnyelés 2025-re 3,1 GtC-re nőtt, ami azt jelenti, hogy teljesen helyreállt a 2023–2024-es El Niño-jelenség idején bekövetkezett jelentős csökkenés után.

A 2015–2024-es évtized adatai szerkezetileg is azt mutatják, hogy a klímaváltozás a szárazföldi nyelőt átlagban 25%-kal, az óceánit 7,1%-kal csökkenti.

Az óceáni nyelő 2016 óta gyakorlatilag stagnál (2. ábra), a szárazföldi nyelő erősödése pedig a 2000-es évek óta megtorpant, éppen akkor, amikor az antropogén kibocsátás új csúcsokat ér el.

A bioszféra a szénelnyelési kapacitása határán?

Egyre több kutatás utal arra, hogy a szárazföldi bioszféra szénelnyelő képessége nem egyszerűen ingadozik, hanem rendszerszintű korlátba ütközik. Li és munkatársai (2026) globális FLUXNET-mérések és műholdas adatokon alapuló gépi tanulási modellek segítségével 1982 és 2022 között vizsgálták a fotoszintézis által elnyelt szén mennyiségét reprezentáló úgynevezett bruttó elsődleges produkciót (gross primary production: GPP). Eredményeik szerint a száraz és nedves régiók között markáns eltérés alakult ki. Míg 1982 és 2000 között a GPP növekedési üteme a kétféle bioklimatikus zónában közel azonos volt (száraz övezet: 2,74 ± 0,37; nedves: 2,89 ± 0,38 gC/m²/év), 2001 után a száraz régiókban a növekedés gyakorlatilag megállt (0,77 ± 0,39 gC/m²/év), míg a nedves területeken tovább emelkedett (2,49 ± 0,43 gC/m²/év).

Alapesetben a növekvő hőmérséklet és a megnövekedett légköri szén-dioxid-koncentráció egy ideig fokozza a fotoszintetikus szén-dioxid-felvételt a szárazföldi ökoszisztémákban. Ugyanakkor a növényzet szén-dioxid-felvétele a nedves területeken is lassulhat, vagy akár vissza is fordulhat a fiziológiai optimumot meghaladó hőmérsékletek, a talajban elérhető tápanyagok limitált elérhetősége, valamint a gyakrabban előforduló aszályok és hőhullámok miatt.

Li és munkatársai (2026) azt jelzik előre, hogy a fotoszintetikus szénfelvétel növekedésének jövőbeli lehetőségei egyre inkább a nedves régiókra korlátozódnak majd. Ugyanakkor ezeknek a régióknak a kiterjedése az előrejelzések szerint csökkenni fog és azok egyre sebezhetőbbé válnak a felmelegedés által kiváltott és az El Niño–Déli Oszcillációval összefüggő aszályokkal szemben. Ezzel szemben az egyre intenzívebb vízhiány miatt a száraz ökoszisztémák egyre érzékenyebbé válnak a csapadékmennyiség ingadozásaira, ami a produktivitásban és ennélfogva szénelnyelésben is jelentős évről évre változó ingadozásokat eredményez. A száraz területek várható globális kiterjedésének növekedése (3. ábra) miatt ez a sebezhetőség a szárazföldi területek egyre nagyobb részére fog kiterjedni.

3. ábra: A globális száraz (arid) területek eloszlása a múltbeli időszakokban (1982–2000 és 2001–2022) és a jövőben (2041–2060 és 2081–2100) az ERA5 adatok és hat CMIP6 Föld-rendszer modell alapján. A száraz területek területváltozásait az oszlopdiagramok ábrázolják, ahol a hibasávok a szórást jelzik. (Forrás: Li és munkatársai (2026))

A kibocsátások mögötti tényezők változásai

A Carbon Monitor adatai alapján 2025-ben az áramtermelési szektor, ami 36%-os részesedéssel a globális szénkibocsátás legnagyobb forrása (1. ábra), történelmi fordulóponthoz érkezett:

szén-dioxid-kibocsátása 0,9%-kal csökkent egy olyan évben, amikor sem világgazdasági válság, sem világjárvány nem szorította vissza a keresletet. Ez az első alkalom, hogy az áramtermelés szerkezetileg dekarbonizálódik, miközben a fogyasztás növekszik.

Ezzel szemben a teljes szén-dioxid-kibocsátás 30%-át adó ipari szektorhoz köthető emisszió 2,1%-kal, az építőipari 1,9%-kal emelkedett, a közlekedésben (24%-os részesedés) pedig főleg az országokon belüli és nemzetközi légi szállítás húzta fel az átlagot (2,5%-os és 5,4%-os növekedés), míg a közúti és tengeri forgalom lényegében stagnált.

A regionális kép is figyelemreméltóan átrendeződött.

Kína 2025-ben, ha az ipari folyamatokból származó teljes kibocsátást vesszük figyelembe, már a második egymást követő évben mutatott csökkenést (0,6%-os visszaesés), ami egy kibocsátási plató elérését jelzi. India korábbi 8,2%-os évi átlagos növekedési üteme 0,7%-ra esett vissza, mindkettő a megújuló energia rohamos terjedésének közvetlen következménye.

Az USA-ban viszont 1,4%-os, az EU-ban 0,8%-os növekedés mutatkozott.

Míg korábban a fejlett gazdaságok dekarbonizálódtak, a fejlődők pedig egyre többet bocsátottak ki, addig 2025-ben fordított mintázat látszik kibontakozni.

A megújuló energiaforrások fejlesztésének tendenciái

Az utóbbi évek legbiztatóbb fejleménye a megújuló energiaforrások robbanásszerű elterjedése. 2025-ben a globális nem-fosszilis villamosenergia-termelés 5,9%-kal nőtt, elérve a 13,7 PWh-t (petawattóra: 1015 Wh).

Ezzel mintegy 10,3 milliárd tonna szén-dioxid kibocsátását sikerült elkerülni (1. ábra), ami nagyjából az USA, India és az EU együttes éves kibocsátásával egyenlő.

A megújulók 12,6%-kal bővültek: a szélenergia 9,4%-os, a napenergia kiemelkedő 17,1%-os növekedést mutatott, az atomerőművi termelés 1,4%-kal emelkedett, a vízerőművi minimálisan, 0,4%-kal csökkent 2025-ben.

A globális átmenet motorja Kína: a nem-fosszilis alapú energiatermelés 13%-kal nőtt 2025-ben, elérve a 4,4 PWh-t, ami önmagában 3,3 milliárd tonna szén-dioxidot váltott ki. Ennyit bocsát ki egész India egy év alatt. Az áramfogyasztás 5%-os emelkedése mellett is 2%-kal csökkent a kínai hőerőművi termelés. India is hasonló úton jár: 16%-os megújuló-bővülés mellett 3,7%-kal csökkent a fosszilis alapú hőerőművi energiatermelése.

A fejlett gazdaságokban ezzel szemben az átmenet megtorpant. Az EU-ban a nem-fosszilis termelés mindössze 0,3%-kal bővült: a 20,2%-os napenergia-növekedés mellett a szélenergia csak 1,2%-ot nőtt, a vízenergia azonban 11,5%-kal, az atomenergia 0,6%-kal csökkent. A hiányt 10,3%-os gázalapú energiatermelés növekedés pótolta. Az USA-ban a 30,2%-os napenergia-bővülés ellenére a szén- és olajalapú energiatermelés rendre 11,3%-kal és 32,3%-kal nőtt.

Összefoglaló

A 2025-ös év a szénkibocsátás szempontjából kettős üzenetet hordoz. A globális kibocsátás növekedési üteme lelassult és az áramtermelési szektor szerkezeti dekarbonizációja először indult meg külső társadalmi/gazdasági sokk nélkül, ami önmagában történelmi jelentőségű mérföldkő. A nap- és szélenergia robbanásszerű bővülése, Kína és India dekarbonizációs törekvései, valamint a globális erőművi szektor első, recesszió nélküli kibocsátáscsökkenése egyaránt arra utalnak, hogy

a fosszilis energiahordozók, ha nem is teljes és végleges, de részleges kivezetése megvalósítható.

Az adatok egy másik része azonban lehangoló. A légköri szén-dioxid-koncentráció 53%-kal van az iparosodás előtti szint felett, a maradék szénbüdzsé az 1,5 °C-os melegedés korlátozásához alig négyévnyi mai kibocsátási szintet enged meg, és a természetes nyelők – különösen a szárazföldi bioszféra – egyre inkább a klímaváltozás áldozatává, semmint fékjévé válnak. A 2024-es eset különösen tanulságos: egyetlen szélsőséges év elegendő volt ahhoz, hogy a szárazföldi nyelő harmadára zsugorodjon, és az éves légköri szén-dioxid-növekmény rekordot döntsön.

A fejlett gazdaságok 2025-ös emissziónövekedése pedig azt is jelzi, hogy a politikai elköteleződés még ott is törékeny, ahol a dekarbonizáció korábban már viszonylag jól haladt.

A következő évek tehát a fosszilis energiától való elszakadás döntő szakaszát jelentik. A mai évi mintegy 1%-os lassuló trend nem elegendő: a Párizsi Megállapodás céljaihoz évtizedeken át fenntartott, évi 4–5%-os abszolút csökkenésre lenne szükség, vagyis a 2020-as COVID-19-leállás idején tapasztalthoz hasonló ütemű visszaesésre, immár tartósan.

A 2025-ös év adatai némi reményt adnak: a kérdés ma már nem az, hogy elérünk-e egy emissziós csúcspontot, hanem az, hogy a megkezdődő kibocsátás-csökkentést elég gyorsan tudjuk realizálni és tartósan fenn tudjuk-e tartani. Hogy ez lehetséges-e egyáltalán, arról azonban megoszlanak a vélemények.

