Itt a figyelmeztetés, nagyon erős UV-sugárzás jön hétfőn
Hétfőn az ország több részén is elérheti, sőt helyenként meg is haladhatja a 7-es UV-indexet a napsugárzás erőssége, ami már a nagyon erős kategóriába tartozik, írja a HungaroMet. A meteorológusok szerint különösen a déli órákban kell odafigyelni a védekezésre, mert az érzékenyebb bőrtípusoknál akár 15–20 perc alatt is kialakulhat bőrpír.

Látványosan erősödik az UV-sugárzás Magyarországon, hétfőn pedig már az év eddigi egyik legerősebb terhelése érkezhet. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén 6-os és 7-es közötti UV-index várható, több térségben pedig a 7-es értéket is meghaladhatja a sugárzás intenzitása.

A meteorológiai szolgálat térképe alapján Budapest környékén 7,1-es, a Dunántúl több pontján 7,2-es, míg Szeged térségében akár 7,3-as UV-index is kialakulhat. Debrecenben és Nyíregyházán szintén nagyon erős kategóriába emelkedhet a napsugárzás, de gyakorlatilag az egész ország érintett lesz.

Ez az érték már nem csupán kellemetlen nyári napsütést jelent. Az UV-index 7 felett a „nagyon erős” kategóriába tartozik, amikor a védekezés nélküli napon tartózkodás gyorsan bőrkárosodáshoz vezethet. A szakemberek szerint különösen az érzékeny bőrű embereknél akár 15–20 perc alatt kialakulhat bőrpír vagy leégés.

A legkritikusabb időszak hétfőn 11 és 15 óra között lehet. Ebben az időablakban a legerősebb a napsugárzás, ezért érdemes kerülni a hosszabb, közvetlen napozást, különösen vízparton vagy nyílt területeken.

A szakemberek több alapvető óvintézkedést is javasolnak. Fontos a magas faktorszámú fényvédő használata, emellett ajánlott a vállat takaró ruházat, a napszemüveg és a kalap viselése is. Ha lehet, a déli órákban érdemes árnyékban maradni, főleg gyerekek és idősebbek esetében.

Az UV-sugárzás ereje ráadásul sokszor megtévesztő lehet, mert nem feltétlenül jár extrém hőséggel. Felhősebb időben is magas maradhat az UV-terhelés, ezért a védekezésre akkor is érdemes figyelni, ha a hőmérséklet nem tűnik különösebben magasnak.

