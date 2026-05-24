Itt a hosszúhétvége és a korai nyár eredménye: hatalmas torlódás az egyik legfontosabb autópályán

Az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán erős a forgalom, ezért több helyen lelassult a közlekedés. A jelentések szerint a legtöbb jármű a Balaton felé tart, ahol a hétvégén valódi strandidő ígérkezik, idén először kúszik 30 Celsius-fok fölé a hőmérő higanyszála, ezt sokan próbálhatják meg kihasználni. Budapest után először Törökbálint és Martonvásár környékén kell számítani haladási nehézségekre, majd később Pákozd és Székesfehérvár térségében.

Az Útinform arra kéri az arra közlekedőket, hogy amennyiben lehetséges, válasszanak másik útvonalat, például a 7-es főutat.

Az ország más területein egyelőre nem jelentettek komolyabb forgalmi zavarokat, egyedül a 8-as főúton Herendnél számoltak be balesetről, emiatt a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak.

