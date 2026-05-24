Két nagy pályafelújítás jön a MÁV-nál

Két fontos vasúti korridoron is nagyszabású karbantartási munkákba kezd a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégét követően. A vasúttársaság tájékoztatása szerint május 26-tól a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között indulnak felújítások, május 27-től pedig a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon kezdődik egy több hónapon át tartó pályakarbantartás.
A munkálatokról Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója számolt be Facebook-posztjában. A cél a sebességkorlátozások megszüntetése, a pályaállapot javítása és a megbízhatóbb közlekedés biztosítása. A vasúttársaság szerint a felújítások hosszabb távon kiszámíthatóbb menetrendet és stabilabb működést eredményezhetnek az érintett vonalakon.
Az átmeneti időszak azonban jelentős kellemetlenségekkel jár majd az utasok számára.
A MÁV előre jelezte, hogy több szakaszon pótlóbuszos közlekedésre, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Ez különösen a nyári időszak előtt lehet érzékeny kérdés, hiszen a vakáció közeledtével jellemzően erősödik a belföldi utazási forgalom.
A Budapest–Pécs vonal az ország egyik legfontosabb déli vasúti összeköttetése, míg a Szerencs–Nyíregyháza szakasz Északkelet-Magyarország közlekedésében játszik kulcsszerepet. A mostani munkálatok célja részben az, hogy csökkentsék az elmúlt években egyre több kritikát kiváltó sebességkorlátozások számát.
A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes menetrendekről és forgalmi változásokról a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a mavplusz.hu oldalon. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a mostani korlátozások átmenetiek, és a fejlesztések hosszabb távon gyorsabb, pontosabb közlekedést szolgálnak majd.
Címlapkép forrása: David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images
