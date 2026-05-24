Kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetői csapata
Zárt körű vezetői gyűlésen ismertethették, kik kerülhetnek a Honvédelmi Minisztérium és a honvédség kulcspozícióiba. A Honvéd Vezérkar új vezetője a már korábban bejelentett Sándor Zsolt lesz, de több államtitkári, helyettes államtitkári és szakmai vezetői posztra is előkerültek nevek.

A Magyar Hang több, egymástól független forrásból származó információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Honvédelem Napja alkalmából, a Bálnában tartott zárt körű vezetői gyűlésen ismertette a Honvédelmi Minisztérium és a honvédség új vezetői csapatát.

A tárca államtitkári szintjén három, már korábban bejelentett vezető kap szerepet:

  • Varga Attila honvédelmi államtitkárként,
  • Kürtös László parlamenti államtitkárként,
  • Tóth Attila pedig közigazgatási államtitkárként dolgozhat.

A Honvéd Vezérkar élére a már bejelentett Sándor Zsolt kerülhet, helyettesei pedig Kun-Szabó István és Apáti Zoltán lehetnek. Ruszin-Szendi Romulusz még kedden jelentette be, hogy Böröndi Gábor vezérezredest Sándor Zsolt váltja a Honvéd Vezérkar élén. Böröndi Gábor ezután várhatóan NATO-külszolgálatot vagy diplomáciai kiküldetést vállalhat.

A miniszter kabinetfőnöke Stefán Attila lehet, kabinetfőnök-helyettesként pedig Pálinkás Szilveszter dolgozhat, utóbbi kinevezését csütörtökön jelentették be.

A helyettes államtitkári posztokon a következő nevek merültek fel:

  • Sulyok János lehet a védelem-gazdaságért felelős helyettes államtitkár,
  • Szőnyegi János a védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár,
  • Gálóczhi-Tömösváry Zsolt a jogi igazgatásért felelős helyettes államtitkár,
  • Kovács László a kiberbiztonságért felelős helyettes államtitkár,
  • Baráth Ernő pedig a humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár lehet.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére Szuvák Attila neve került elő, a sajtófőnöki posztot pedig Beluzsárné Belicza Andrea töltheti be. Ő a lap érdeklődésére megerősítette, hogy június 1-től ő lesz a Honvédelmi Minisztérium sajtófőnöke. A Védelmi Innovációs Kutatóintézetet továbbra is Németh Gergely vezeti, aki 2024. szeptember 1-je óta tölti be ezt a tisztséget.

Az új vezetés jelentős része komoly szakmai tapasztalattal érkezik

- írja a híroldal.

Varga Attila korábban a védelmi minisztérium igazgatási főosztályát vezette, Sulyok János a gazdasági tervezési és szabályozási főosztály élén dolgozott, Szőnyegi János pedig kommunikációs területen töltött be vezető tisztséget. Baráth Ernő a Katonai Rendészeti Központ vezetőjeként dolgozott, Németh Gergely pedig korábban a NATO jövőkutatási csoportját vezette.

Beluzsárné Belicza Andrea több mint tíz éve tölt be sajtószóvivői pozíciókat, jelenleg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Benkő Tibor minisztersége idején pedig már dolgozott a Honvédelmi Minisztériumban is. Sándor Zsolt és Apáti Zoltán korábban egy időben szolgált Afganisztánban: előbbi PRT-parancsnokként, utóbbi törzsfőnökként.

A beszámoló szerint Kun-Szabó István kinevezése az állomány egy részében értetlenséget keltett. Ő korábban Novák Katalin és Sulyok Tamás mellett is dolgozott a Sándor-palotában, a Köztársasági Elnöki Hivatal honvédelmi igazgatójaként.

Figyelemre méltó Kürtös László parlamenti államtitkár személye is, aki a Tisza Egerben megválasztott egyéni képviselője, és korábban a norvég Kongsberg hadiipari vállalat magyarországi cégénél töltött be vezető tisztséget.

Egy, a Honvédelmi Minisztériumban korábban vezető tisztséget betöltő forrás szerint a legtöbb szereplő szakmailag rendben van, bár akad néhány olyan kinevezett, akitől még nem tudni, mire lehet számítani. A forrás szerint az is látszik, hogy többen Hende Csaba honvédelmi minisztersége idején kerültek pozícióba.

A lap megkereste a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát és a minisztert is, de cikkük megjelenéséig nem kaptak választ.

