Különös égi jelenség bukkant fel Magyarország felett: sose érzékelték még ilyen korán
Az Időkép jelentése szerint már május második felében megjelentek az úgynevezett „éjszakai világító felhők” (NLC) az égbolton.

A meteorológiai oldal szerint nagyon korán jött az első megfigyelés, általában júniustól kezdve szoktak a jelenségek felbukkanni az éjszakai égbolton. Az Időképen rekordról írnak, még akkor is, ha egyelőre nem volt látványos. Ezek a felhőtípusok rendkívüli magasságban vannak, mintegy 80-85 kilométer magasan, a mezoszféra alsó részében találhatóak meg. Kialakulásukat a rendkívül alacsony (nagyjából -120 Celsius-fok) hőmérséklet és a vízgőz jelenléte határozza meg. A folyadék mikroszkopikus méretű jégkristályokká fagy, amely visszaveri a nap sugarait.

Egy évvel korábban június 4-én észlelték az első NLC-t magyar területek felett, most közel két héttel korábban.

Címlapkép forrása: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

