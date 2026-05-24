Különös égi jelenség bukkant fel Magyarország felett: sose érzékelték még ilyen korán

A meteorológiai oldal szerint nagyon korán jött az első megfigyelés, általában júniustól kezdve szoktak a jelenségek felbukkanni az éjszakai égbolton. Az Időképen rekordról írnak, még akkor is, ha egyelőre nem volt látványos. Ezek a felhőtípusok rendkívüli magasságban vannak, mintegy 80-85 kilométer magasan, a mezoszféra alsó részében találhatóak meg. Kialakulásukat a rendkívül alacsony (nagyjából -120 Celsius-fok) hőmérséklet és a vízgőz jelenléte határozza meg. A folyadék mikroszkopikus méretű jégkristályokká fagy, amely visszaveri a nap sugarait.

Egy évvel korábban június 4-én észlelték az első NLC-t magyar területek felett, most közel két héttel korábban.

