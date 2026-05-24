Megtörte a csendet a kegyelmi ügy kulcsfigurája: kimondta, ki támogatta a kérvényt

A volt miniszter nyilatkozatban erősítette meg, hogy miután K. Endre felesége segítséget kért tőle, ő maga járt közben az államfőnél. Balog elismerte Schanda Tamásnak, Novák Katalin korábbi kabinetfőnökének az állítását. E szerint valóban

kifejezetten sürgette a kegyelem megadását.

Erre a megszólalásra azért volt szükség, mert az újonnan nyilvánosságra került iratok szerint eredetileg sem a Sándor-palota, sem a Varga Judit vezette Igazságügyi Minisztérium nem támogatta a kérvényt. Balog a közbenjárást azzal indokolta, hogy igazságtalannak tartotta K. Endre helyzetét, ezért úgy vélte, az elítélt megérdemelt egy újabb esélyt.

Bár a hírügynökség utólag törölte a tudósításból azt a részt, amelyben Balog név szerint is tagadta Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó érintettségét, a püspök továbbra is kitart álláspontja mellett. Szerinte puszta politikai propaganda a miniszterelnököt és családját belekeverni a botrányba. Kijelentette, hogy nincsenek bizonyítékok kormányzati befolyásra. Hangsúlyozta, hogy a történet végső soron "nála megáll".

Visszatekintve a püspök figyelmetlenségnek nevezte, hogy nem gondolt a döntés áldozatokra gyakorolt hatására. Állítása szerint akkor jó lelkiismerettel cselekedett, hozzátette, hogy a történtek feldolgozása érdekében azóta is folyamatos önvizsgálatot tart.

K. Endrét, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét 2021-ben ítélték jogerősen három év négy hónap börtönbüntetésre. A vád bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete volt, miután megpróbálta rávenni a pedofil igazgató áldozatait terhelő vallomásuk visszavonására. A 2023 tavaszán titokban megadott, majd 2024 februárban napvilágot látott elnöki kegyelem súlyos politikai vihart kavart. A botrány hatására Novák Katalin lemondott, a Fidesz EP-listáját vezető Varga Judit pedig visszavonult a közélettől. Balog Zoltán szintén háttérbe szorult a református egyházban, bár püspöki tisztségét megtartotta.

