Mennyiért lehet idén itthon nyaralni?

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta: továbbra is keresletvezérelt a hazai szálláshelyek árazása. Az iráni helyzet miatt nem érzékelhető fokozottabb nyári foglalás a hazai szálláshelyeken, inkább kivárás jellemezte eddig a piacot.
A kereslet a tavalyi évhez képest egyelőre visszafogottabb.
„Az élénkülés több tényező eredménye lehet, ezek közül a javuló időjárás is biztosan szerepet játszik” – mondta a szállodalánc vezérigazgatója.
Ami biztos, hogy teltházas lesz Budapesten a Bajnokok Ligája hétvégéje, amikor a magyar főváros több tízezer turistát lát vendégül a kiemelt futballesemény miatt. Egyelőre ez az időszak mutatja a legmagasabb szobaárakat. „Óva intenék ugyanakkor mindenkit, hogy például a kevés foglalással rendelkező szállodák lejjebb vigyék az áraikat a főszezonban, mint ahogy az előfoglalásban értékesítették a szobáikat. Ez a fogyasztó számára negatív üzenet, és legközelebb, valószínűleg valahol máshol száll meg emiatt” – jegyezte meg Kovács Balázs.
Labossa Lajos, a Hunguest Hotels marketing és kommunikációs vezetője az iráni háború kapcsán kiemelte: a konfliktus által közvetlenül érintett közel-keleti úti célok és tranzitcsomópontok az európai szabadidős utazók szempontjából nézve a téli időszakban forgalmasabbak, így a térség bizonytalansága a nyári utazásokra önmagában nincs radikális hatással. Közvetett módon azonban annál inkább: a nemzetközi fegyveresek konfliktusok egyrészt általánosságban is visszavetik a repülős utazási kedvet, másrészt a háború miatti magasabb olajár dráguló üzemanyagot és repülőjegyeket eredményez. „Ebben a globális helyzetben az utazók számára felértékelődik a biztonság és a kiszámíthatóság, ami növelheti az olcsóbb és tervezhetőbb autós utazások arányát” – véli Labossa Lajos.
Úticélok
A belföldi kereslet a megszokott mintát követi: a Balaton, Bük és Hévíz továbbra is stabil, klasszikus nyaralóhelynek számítanak, ahol a Danubius wellness szállodái működnek. A Hunguest Hotels-nél sem látnak átrendeződést a belföldi úticélok kapcsán: a népszerű fürdővárosok, mint Hajdúszoboszló, Zalakaros, valamint Szeged és Nyíregyháza, illetve a Balaton térsége idén nyáron is abszolút slágernek számítanak.
„Az all-inclusive ajánlatok, a nagy vízfelületű, wellness- és spa szolgáltatást kínáló, valamint családbarát hotelek a legkeresettebbek, ezek mentén is fejlesztettünk az elmúlt években” – közölte a Danubius Hotels vezérigazgatója.
A Hunguest Hotels marketing és kommunikációs vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet a nyári szezonnal kapcsolatban, hogy
a last minute trend mindennél erősebb.
„Egyértelműen látszik, hogy a vendégek kivárnak az aktuális helyzet függvényében, és a piacon szó szerint az utolsó másodpercig megy a versenyfutás a vendégekért. Arra készülünk, hogy rengeteg foglalás ténylegesen csak az utolsó pillanatokban, közvetlenül az utazás hetében fog megszületni” – összegzett Labossa Lajos.
Nagy a szórás az árakban
A 4 fős családok számára, két 10 év alatti gyermekkel, a júniusi előszezonban, igen nagy szórást tapasztalható az árak tekintetében.
- Hévíz tűnik a legdrágábbnak, ahol egy 4 csillagos wellness szálloda 1 hétre akár 926 ezer forintba is kerülhet all in clusive ellátással.
- Balatonfüreden egy 3 csillagos superior már „csak” 566 ezer és 633 ezer forint között mozog, szintén teljes ellátással. Ha megelégszik a család a félpanzióval, egy 3 csillagos szállodában, akkor 420 ezer forintért is ki lehet fogni egy-egy ajánlatot reggelivel.
- Természetesen a balatoni apartman a legolcsóbb, ott már 300 ezer forintért is elérhető a szállás, ellátás nélkül.
- Szintén júniusra, a Baranyában felkapottnak számító Harkányban már 435 ezer és 575 ezer forint között is elérhető a 4 csillagos, wellness szállodai kategória, attól függően, hogy csak reggelivel, vagy esetleg félpanzióval foglalja-e a család a szállást.
- Kelet-Magyarországon, a szintén kedvelt Gyulán, az apartman már 227 ezer forintért is elérhető 1 hétre, ellátás nélkül, de a 3 csillagos szálloda is „csak” 384 ezer forint fél panzióval, igaz, wellness nélkül. Az extra vizes élményekért itt is a zsebbe kell nyúlni, mert az már minimum 537 ezer forintot kóstál.
A dinamikus árazás miatt a júliusi és augusztusi belföldi nyaralási árak ilyenkor csak irányjellegűek, de általánosan elmondható, hogy minél előbb foglal valaki, annál nagyobb árelőnyre számíthat, és ha csak pár napot akar vagy tud pihenni a család, akkor a hétvége nélküli foglalás a legolcsóbb. Mindenesetre a július és főleg az augusztus, megközelítőleg 15-20 százalékkal magasabb vendégéjszaka áron forog.
Az erős forint hatása
A magyar szállodaipar számára a 363-365 forintos euró-árfolyam komoly gazdálkodási nehézséget jelent, mert az idei üzleti évet 400-405 forint körüli árfolyammal tervezték meg a szállodai vezetők, vagyis 10 százalékkal gyengébb árfolyamon. A nagyobb szállodaláncok, de a hazai hotelek egy jelentős része, már euróban határozza meg a szobaárait, amelyeket csak az árfolyamhatás miatt, nem minden esetben tudnak módosítani.
