Rendkívüli izgalmak a ciprusi parlamenti választásokon
MTI
Fej fej melletti eredmény kezd kibontakozni a vasárnap tartott ciprusi parlamenti választásokon a közvetlenül a szavazás befejezését követően közzétett exit poll felmérések szerint.

A RIK közszolgálati rádió által közzétett és a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint

a kormányzó jobbközép Demokratikus Tömörülés (DISY) a voksok 22,5-25,5 százalékára, míg a baloldali Ciprusi Nép Haladó Pártja (AKEL) a voksok 21-24 százalékára számíthat.

A harmadik helyen előreláthatólag a nacionalista Nemzeti Népfront (ELAM) végez a voksok mintegy 12 százalékával.

A szavazatok mintegy 6 százalékával várhatóan bejut a parlamentbe az első alkalommal induló Mozgalom a közvetlen demokráciáért is, amelyet egy populista YouTuber vezet. Legalább négy további kisebb párt is bekerülhet a parlamentbe.

Ciprus görögök lakta részén az összes jelentősebb párt alapvetően Európa-pártinak számít. A voksolásnak - amelyet abban a félévben tartottak, amelyben Ciprus tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét - nincsen közvetlen kihatása a kormányra, mert az országban a hatalmat a közvetlen és titkos szavazással öt évre választott, egyszer újraválasztható államfő gyakorolja, aki egyben kormányfő is.

Az államfői tisztséget 2023. február 28. óta Nikosz Hrisztodulidesz tölti be.

A parlamentnek egyfajta ellenőrző szerepe van, és a választás fontos hangulatmérőnek számít a 2028-as elnökválasztás szempontjából.

