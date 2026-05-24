Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke
Egy 2022-ben publikált, nagyszabású genetikai kutatás szerint az A1-es vércsoport-altípust hordozó embereknél 16 százalékkal magasabb a hatvanéves kor előtti stroke kockázata. Ezzel szemben az O1-es vércsoport éppen fordítva hat, és inkább védőfaktornak tűnik - írta a Sciencealert.

A Neurology című szaklapban megjelent kutatásban a szakemberek 48 genetikai tanulmány adatait elemezték. Ezek mintegy 17 ezer stroke-beteget és közel 600 ezer egészséges kontrollszemélyt foglaltak magukban. A résztvevők valamennyien 18 és 59 év közöttiek voltak. A genomszintű elemzés két olyan genetikai régiót azonosított, amely szorosan összefügg a korai stroke kockázatával. Ezek egyike pontosan ott helyezkedik el, ahol a vércsoportot meghatározó gének is találhatók.

A részletesebb elemzés kimutatta, hogy az A-csoport egyik változatát,

az A1-es altípust kódoló génnel rendelkezők 16 százalékkal nagyobb eséllyel kapnak agyi érkatasztrófát hatvanéves koruk előtt, mint a más vércsoportba tartozók.

Az O1-es vércsoportgént hordozóknál viszont 12 százalékkal alacsonyabb volt ez a kockázat. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a többletkockázat abszolút értékben csekély. Így az A-vércsoportú embereknek nincs szükségük fokozott szűrésre vagy különleges óvintézkedésekre.

A vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye a fiatalkori és az időskori agyi éresemények összehasonlításából adódott. Amikor a hatvan év feletti stroke-betegek – mintegy 9300 fő – adatait vetették össze a hasonló korú, egészséges kontrollcsoporttal, az A-vércsoporthoz kötődő többletkockázat statisztikailag elhanyagolhatóvá vált. Ez arra utal, hogy a fiatalabb korban bekövetkező stroke-ok más mechanizmus révén alakulnak ki, mint az időskori esetek. A szerzők szerint

a fiatalabb betegeknél kevésbé jellemző az érelmeszesedés, náluk sokkal inkább a véralvadási folyamatok játszanak kulcsszerepet.

A kutatás egy további megállapítása szerint a B-vércsoportú embereknél kortól függetlenül körülbelül 11 százalékkal magasabb a stroke kockázata a többi vércsoporthoz képest. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a vércsoportot kódoló úgynevezett ABO-lókusz összefügg a koszorúér-meszesedéssel és a szívinfarktussal. Emellett a vénás trombózis enyhén emelkedett kockázatával is kapcsolatba hozható.

Steven Kittner, a Marylandi Egyetem vaszkuláris neurológusa, a tanulmány vezető szerzője szerint a korai stroke-ok száma folyamatosan növekszik. Az érintettek ráadásul nemcsak az életveszélyes esemény túlélésével néznek szembe, hanem akár évtizedekig tartó rokkantsággal is. A pontos biológiai mechanizmus egyelőre nem ismert. A szakember szerint azonban az A-vércsoport és a stroke közötti kapcsolat hátterében valószínűleg a véralvadási faktorok, a vérlemezkék, valamint az endothelsejtek működése állhat. A kutatás egyik korlátja, hogy a résztvevők többsége európai származású volt. Emiatt a más populációkra vonatkozó következtetéseket fenntartásokkal kell kezelni.

