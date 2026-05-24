Teljes a lista: ők lesznek a Tisza-kormány államtitkárai

Vasárnap reggel jelent meg a Magyar Közlöny, ebben az államtitkári kinevezéseket sorolták fel.

Hosszú felsorolást hoztak nyilvánosságra a Magyar Közlönyben, ezzel pedig ismertté válnak az államtitkárok személyei:

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárává nevezték ki: dr. Árvay Nikolettet, dr. Búza Lászlót, dr. Jobbágy Krisztinát és Molnár János Istvánt.

A Belügyminisztérium államtitkárává nevezték ki: Halmai Ferenc Tibort, Kálnoki-Kis Attilát és dr. Tóth Gábort.

Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára lesz: dr. Buga László, dr. Porpáczy Krisztina, dr. Svéd Tamás és dr. Vokó Zoltán.

Élő Környezetért Felelős Minisztérium: dr. Bögi Viktória, Kelemen Ágnes, Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes és Kőrösi Levente.

Gazdasági és Energetikai Minisztérium: dr. Fábián Ágnes Margit, Porcher Áron Somerville, Tótth András és dr. Zolnay Judit.

Honvédelmi Minisztérium: Kürtös László Antal, dr. Sándor Zsolt és Varga Attila.

Igazságügyi Minisztérium: dr. Bódis Péter.

Közlekedési és Beruházási Minisztérium: Barna Zsolt, Tárkányi Zsolt és Szemerey Samu.

Külügyminisztérium: Breuer Klára, Mészáros Krisztián és Velkey György László.

Miniszterelnökség: dr. Bíró-Nagy András, Csontos Bence, Kustánczi Norbert Rudolf és Nagy Zsófia Anna.

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium: dr. Katz Sándor, Kapronczai Balázs, Kereki Juditot, Kókayné Lányi Marietta és Naderi Zsuzsanna.

Pénzügyminisztérium: Barabás Gyula, Boda Nikoletta Tímea és dr. Kövesdy Attila Zoltán.

Szociális és Családügyi Minisztérium: dr. Barna-Szabó Tímea, dr. Eliás Eszter, dr. Gyurkó Szilvia Veronika és dr. Tóth Kinga Dóra.

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: Heidl György, Nagy Ervin, dr. Sári Zsolt és Tompa Enikő.

Tudományos és Technológiai Minisztérium: Bicskei László, dr. Horváth Péter és Polereczki Andrea

a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban pedig dr. Stumpf Péter Bence és dr. Szabó Mátyás lesz államtitkár.

Összesen 55 államtitkára lesz tehát a Tisza-kormánynak,

erről Magyar Péter miniszterelnök is posztolt a Facebookon. Írása szerint a kinevezettek egyharmada nő, a legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. A kormányfő hangsúlyozta, hogy leszek olyan minisztériumok, ahol a többségben női államtitkárok fogják vezetni a munkát. Magyar szerint a lista egyben annak is a bizonyítéka, hogy az új kormányban elismert szakemberekkel képzelik el a kormányzást, összesen 103 diplomája van a megnevezett embereknek, valamint egyharmad részben doktori fokozattal is rendelkeznek.

