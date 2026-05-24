Teljes a lista: ők lesznek a Tisza-kormány államtitkárai

Hosszú felsorolást hoztak nyilvánosságra a Magyar Közlönyben, ezzel pedig ismertté válnak az államtitkárok személyei:
- Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárává nevezték ki: dr. Árvay Nikolettet, dr. Búza Lászlót, dr. Jobbágy Krisztinát és Molnár János Istvánt.
- A Belügyminisztérium államtitkárává nevezték ki: Halmai Ferenc Tibort, Kálnoki-Kis Attilát és dr. Tóth Gábort.
- Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára lesz: dr. Buga László, dr. Porpáczy Krisztina, dr. Svéd Tamás és dr. Vokó Zoltán.
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium: dr. Bögi Viktória, Kelemen Ágnes, Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes és Kőrösi Levente.
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium: dr. Fábián Ágnes Margit, Porcher Áron Somerville, Tótth András és dr. Zolnay Judit.
- Honvédelmi Minisztérium: Kürtös László Antal, dr. Sándor Zsolt és Varga Attila.
- Igazságügyi Minisztérium: dr. Bódis Péter.
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium: Barna Zsolt, Tárkányi Zsolt és Szemerey Samu.
- Külügyminisztérium: Breuer Klára, Mészáros Krisztián és Velkey György László.
- Miniszterelnökség: dr. Bíró-Nagy András, Csontos Bence, Kustánczi Norbert Rudolf és Nagy Zsófia Anna.
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium: dr. Katz Sándor, Kapronczai Balázs, Kereki Juditot, Kókayné Lányi Marietta és Naderi Zsuzsanna.
- Pénzügyminisztérium: Barabás Gyula, Boda Nikoletta Tímea és dr. Kövesdy Attila Zoltán.
- Szociális és Családügyi Minisztérium: dr. Barna-Szabó Tímea, dr. Eliás Eszter, dr. Gyurkó Szilvia Veronika és dr. Tóth Kinga Dóra.
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: Heidl György, Nagy Ervin, dr. Sári Zsolt és Tompa Enikő.
- Tudományos és Technológiai Minisztérium: Bicskei László, dr. Horváth Péter és Polereczki Andrea
- a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban pedig dr. Stumpf Péter Bence és dr. Szabó Mátyás lesz államtitkár.
Összesen 55 államtitkára lesz tehát a Tisza-kormánynak,
erről Magyar Péter miniszterelnök is posztolt a Facebookon. Írása szerint a kinevezettek egyharmada nő, a legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. A kormányfő hangsúlyozta, hogy leszek olyan minisztériumok, ahol a többségben női államtitkárok fogják vezetni a munkát. Magyar szerint a lista egyben annak is a bizonyítéka, hogy az új kormányban elismert szakemberekkel képzelik el a kormányzást, összesen 103 diplomája van a megnevezett embereknek, valamint egyharmad részben doktori fokozattal is rendelkeznek.
